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蘇貞昌要對手更坦白 侯友宜樂於被「攝」計

2018-06-18 22:34中央社 新北18日電

民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌今天跑行程時再就文大宿舍爭議表示，侯友宜應對此更坦...
民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌今天跑行程時再就文大宿舍爭議表示，侯友宜應對此更坦白；中國國民黨新北市長參選人侯友宜則樂於被「攝」計，找年輕人上網大玩影音。聯合報系資料照片
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民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌今天跑行程時再就文大宿舍爭議表示，侯友宜應對此更坦白；中國國民黨新北市長參選人侯友宜則樂於被「攝」計，找年輕人上網大玩影音。

蘇貞昌晚上冒雨趕赴新莊區民安西路的天生聖堂，向參與一貫道理監事會議的民眾致意拜票獲歡迎，但接受媒體聯訪時，再對侯友宜娘家房產出租中國文化大學當宿舍的爭議表達看法。

蘇貞昌依媒體報導表示，前台北縣長周錫瑋今天就說，住在那棟宿舍裡面的學生，完全沒有人權，逃生絕對困難，讓他深深地擔憂。

他表示：「我認為我們應該保護學生的權益，最優先，應該往這一方面，大家都努力，尤其當各界這樣一再質疑的時候，侯副市長更應該坦白，把事情講清楚，對社會交代。」

侯友宜競選辦公室則發稿說明新推「攝」計侯友宜、影音小組「開麥拉」的文宣。侯辦表示，年輕同仁每天跟著跑行程，感受最深刻的就是侯友宜與人互動時的真誠魅力。競選辦公室於是決定成立影音小組，透過攝影鏡頭，更完整傳達侯友宜的暖度。

「哩賀，哩賀」，侯友宜跑攤時，堅持和每一位與會者握手，每一個神情都被影音小組詳實記錄。除了工作時的模樣，更有趣的是，侯友宜私下空檔大玩路邊的投籃機，也會被隨行同仁「突襲」全都錄。

影音小組組長陳文傑表示，製作影片最主要是想讓還沒和侯友宜面對面接觸過的朋友，也能透過鏡頭感受到他的真、他的暖，讓網友更加認識侯友宜。影片不定期分享到侯友宜的臉書、LINE@、IG，以及Youtube官方TV，目前youtube已經累積7支自製影片。

侯友宜蘇貞昌宿舍
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