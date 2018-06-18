年底多案併公投 學者：投票大考驗

2018-06-18 20:36 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



今年底九合一選舉與公投合併舉行，中選會表示，目前最多將有14件公投案成立。聯合報系資料照片 分享 facebook 今年底九合一選舉與公投合併舉行，中選會表示，目前最多將有14件公投案成立。對此，國會觀察基金會董事長姚立明建議，公投無需都在大選舉行；台灣世代基金會秘書長王智盛表示，中選會應有智慧的審視爭議性公投案；中山大學政治研究所教授廖達琪則表示，九合一大選綁多少公投案應沒有合不合理的問題，中選會可研議網路投票等方案，降低選務上的困難和成本。針對各公投票多案將集中投在同一票匭，廖達琪認為不合理，執行困難又易出錯。

法案鬆綁 公投案激增

公民投票法修正後，提案門檻降低，根據中央選舉委員會統計，目前已有9件進入第二階段連署（需約28萬人連署才能成案），再加上正進行查對提案人名冊的有5件，如果都通過，合計將有14案進入第二階段連署。

針對公投案激增是否會影響民眾投票？姚立明表示，多案公投對於選民的理性選擇是考驗，很多人根本無法同時判斷那麼多議題，另外有些人則只對某些議題有興趣，易對其他議題做出非理性選擇。廖達琪也表示，有些議題相似度太高，民眾可能無法區分內容差異，她建議，提案人應善盡告知民眾資訊的責任，以免公投淪為形式。

「中選會應有智慧的審視公投案內容，過濾掉過度政治傾向的提案，」王智盛表示，但為避免掉外界對中選會言論審查的爭議，中選會應對此提出評估與對策。

公投投票方式應討論

「選舉綁公投不合理，應選定日期另外辦理公投。」姚立明表示，雖然有人數過少的問題，「但公投本來就是在考驗民眾對議題的關注程度」，若太少人投票，表示民眾不重視，這項議題應該淘汰。廖達琪則表示，九合一選舉綁定公投合併舉行有成本上的考量，若要分開還可能導致選務上的困難，九合一大選綁多少公投案沒有合不合理的問題，應多討論可行方案。

「既然公投法鬆綁導致這樣的局面，就當作是一場實驗，做了才知道後續怎麼改。」廖達琪說，讓民眾知道社會要付出多少成本、動員來推一個公投案，以後提案人對於公投提案才會更謹慎。廖達琪舉例，既然大選要綁那麼多公投，政府應研議網路投票可行性，來降低選務上的困難和成本。

「公投法修法的設計本來就是綁定大選，」王智盛表示，這是台灣解除鳥籠公投門檻後第一次公投，難免會有些混亂，但他相信經過這公投的經驗，2020年總統大選可能不會有這麼多提案，公投法修法的結果值得期待。

針對中選會初步規劃的公投投票方式，是各公投票多案集中投同一票匭，廖達琪直呼不合理，此舉可能導致開票困難又容易出錯，「既然要弄公投，要弄就弄得像樣！」

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