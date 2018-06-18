姚文智談敬老金：年金失衡下對老人的補貼

2018-06-18 17:32 中央社 台北18日電



民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，重陽敬老金是年金失衡下對老人的補貼，卻被台北市長柯文哲說成是買票，但柯文哲的雙親在別的縣市也是領得不亦樂乎。

今天是端午節，柯文哲安排整天行程前往訪視基層里長。對於藍綠兩黨台北市長參選人都喊出當選後將恢復發放重陽敬老金。柯文哲表示，發放敬老金是用稅收的錢，如果兩位候選人經營企業，要花自己賺的錢，「當然感謝」。

柯文哲指出，發放重陽敬老金與否，也是考驗整個台灣社會的理智思考，「它作為政策買票非常有效，廢話我也知道，但是這個錢難道是你賺來的嗎，也不是啊，這國家的錢啊」。

姚文智下午在立法院接受媒體訪問時表示，柯文哲對老人的補貼都是即興式的，但真正使用到的老人很少。他說，重陽敬老金是年金失衡下對老人的補貼，卻被柯文哲說成是買票，但柯文哲的雙親在別的縣市也是領得不亦樂乎。未來年金改革完善，重陽敬老金當然可以再檢討。

對於柯文哲指，姚文智所提的智慧捷運月票0元，是選不上才亂喊價。姚文智表示，他所提的月票0元是結合電子支付、電子消費，把電商的回饋化為點數，運用到大眾運輸工具的搭乘，0元月票當然有可能，這就是智慧城市的實踐。