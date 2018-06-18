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2台東縣長參選人都喊加超勤津貼 基層警：請說到做到

2018-06-18 10:42聯合報 記者羅紹平╱即時報導

劉櫂豪最近在個人臉書PO文主張說，當選台東縣長後將比照六都，將台東縣警察超勤津貼...
劉櫂豪最近在個人臉書PO文主張說，當選台東縣長後將比照六都，將台東縣警察超勤津貼逐步調整到1萬5000元。記者羅紹平／翻攝
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年底選舉，台東縣警界選票大餅，參選人都在搶，兩位台東縣長參選人立委劉櫂豪、台東縣議長饒慶鈴都喊出要幫警察提高「超勤津賠」。劉櫂豪主張比照六都提高到1萬5000元，饒慶鈴說，她支持在縣府財政能力許可下，為警、消人員提高所得。

劉櫂豪最近在個人臉書PO文主張說，目前六都警察超勤津貼預算編列每人約1萬3500至1萬5000元不等，但台東縣員警超勤津貼現為1萬2000元，因台東縣幅員遼闊，員警勤務負荷重，為弭平城鄉差距，保障台東警察權益，他允諾當選縣長後，縣府會將超勤津貼預算逐步提昇至1萬5000元。

饒慶鈴表示，她過去在縣議會就致力為警消執勤安全及相關福利發聲，承諾當選台東縣長後，積極提升警察、消防人員福利；受到民進黨政府年金改革影響，退休警消生活保障縮水，確有必要為現職警消，從制度面酌予提高所得，增加超勤津貼，更歡迎劉櫂豪立即務實地向中央爭取補助，為台東警、消提高超勤津貼。

台東縣現有警察員額約1100人、消防人員約350人，儘管合計不到1500人，但連同眷屬、親友、社團等，警消能影響的選票少說也有3千到5千票；林姓員警說：「有人願幫警消加薪，沒有理由不要，只希望候選人要能說到做到，別只是選前開空頭支票。」

台東縣議長饒慶鈴說，她支持在縣府財政能力許可下，為警、消人員提高所得。記者羅紹平...
台東縣議長饒慶鈴說，她支持在縣府財政能力許可下，為警、消人員提高所得。記者羅紹平／翻攝
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劉櫂豪九合一選舉2018台東縣選舉饒慶鈴
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