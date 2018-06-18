2台東縣長參選人都喊加超勤津貼 基層警：請說到做到

2018-06-18 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



劉櫂豪最近在個人臉書PO文主張說，當選台東縣長後將比照六都，將台東縣警察超勤津貼逐步調整到1萬5000元。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook

年底選舉，台東縣警界選票大餅，參選人都在搶，兩位台東縣長參選人立委劉櫂豪、台東縣議長饒慶鈴都喊出要幫警察提高「超勤津賠」。劉櫂豪主張比照六都提高到1萬5000元，饒慶鈴說，她支持在縣府財政能力許可下，為警、消人員提高所得。

劉櫂豪最近在個人臉書PO文主張說，目前六都警察超勤津貼預算編列每人約1萬3500至1萬5000元不等，但台東縣員警超勤津貼現為1萬2000元，因台東縣幅員遼闊，員警勤務負荷重，為弭平城鄉差距，保障台東警察權益，他允諾當選縣長後，縣府會將超勤津貼預算逐步提昇至1萬5000元。

饒慶鈴表示，她過去在縣議會就致力為警消執勤安全及相關福利發聲，承諾當選台東縣長後，積極提升警察、消防人員福利；受到民進黨政府年金改革影響，退休警消生活保障縮水，確有必要為現職警消，從制度面酌予提高所得，增加超勤津貼，更歡迎劉櫂豪立即務實地向中央爭取補助，為台東警、消提高超勤津貼。