貢寮海祭花500萬請100團？ 葉元之：蘇貞昌說謊成性

2018-06-17 17:42 聯合新聞網 綜合報導



國民黨新北市議員參選人葉元之痛批蘇貞昌說謊成性。 聯合報系資料照片／記者王敏旭攝影 分享 facebook 民進黨新北市長參選人蘇貞昌14日接受聯合報獨家專訪時表示，自己當台北縣長時，貢寮海洋音樂祭編列500萬元，邀請了100個獨立樂團參加，沒想到這番言論遭到新北市議員參選人葉元之打臉，指出新北市府找到的數據根本不是如此，當年僅邀請到16團，葉元之痛批蘇貞昌根本在說謊。

葉元之在自己臉書上寫道，在新北市政府提出數字反駁蘇貞昌的說法後，蘇不僅不承認錯誤，還為自己辯駁說只是「比喻」，同樣用500萬元，他可以請到100個團體來表演，之後又在其他媒體訪問中改口說「未來」要將海洋音樂祭升級，花500萬元請100個樂團表演。

葉元之批評，蘇貞昌執政時花500萬元只能請到16團，憑什麼說未來可以用500萬請到100團？根本就是自己打臉自己，葉元之反問「蘇老縣長，您的臉不痛嗎？」

葉元之提到，蘇貞昌之前背棄對神明的承諾，之後對於A7合宜住宅汙水處理案，把他人的努力成果講成是自己的功勞，如今又要騙海祭、騙年輕人、騙文大宿舍、騙深澳電廠沒汙染…他以為蘇貞昌是因為跟市政脫節，才一直講錯事實和數據，「其實，蘇老縣長根本是『說謊成性』」。葉元之說，蘇貞昌說了一個謊，又說更多謊來圓，「按照民進黨立委的標準，我怕他會因為假新聞被抓進去關，未來只能在牢裡競選了！」