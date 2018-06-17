文大宿舍案 張善政籲北市府快處理 避免柯P操作遐想

行政院前院長張善政。聯合報資料照／記者徐庭揚攝影 分享 facebook 國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦出租給文化大學21年的宿舍被質疑有問題而引發爭議。對此，前行政院長張善政表示，這樣指控的出現在一位對國家治安貢獻猶多人士的身上，實在令人難過。如果北市府沒有趕快處理，反而給人遐想的空間，例如是不是台北市長柯文哲想操作這件事情達到某些目的。

我第一次與侯友宜接觸，是在1984年，當年我們一起當選全國十大優秀青年代表（圖）。當年當選的，還有一位張真誠教授，多年後成為中正大學校長。

這一面之緣以後，我只有在報上看到他的新聞，但是一直佩服他的成就。後來，他成為新北市副市長，我剛好擔任行政院副院長，我們並肩處理八仙塵爆。他對受難者的家屬猶如自己親人，行政院上下都對他刮目相看，我對他也是心存感激。

他現在出來選新北市長，然後夫人被指控房子租給文化大學有問題，爭議不休。這樣指控的出現在一位對國家治安貢獻猶多人士的身上，實在令人難過。

以我單純的想法，這事最簡單不就是由台北市政府出來說明依法到底有沒有問題嗎？如果北市府可以這樣做，就不會讓原來只是單純法律的問題政治化。如果北市府要做出和過去合法認定不同的認定，也應該要有強有力的法令依據。反之，如果北市府沒有趕快處理，反而給人遐想的空間（是不是柯P想操作這件事情達到某些目的…）。

現在這爭議雙方各執一詞，短期內沒有結束的跡象。為了讓各方能夠儘快聚焦在選舉該聚焦的政見上，期待北市府可以展現魄力與智慧，協助讓此事儘快落幕。否則，對北市府的法治形象也是損傷。