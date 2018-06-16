親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產條例將釋憲
農作物產銷失衡
致災豪雨警戒中
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
北農風波續發酵
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

世足／冰島爆冷逼和阿根廷 門將擋住梅西12碼功不可沒

文大宿舍爭議 校方：嚴正抗議不實指控

2018-06-16 21:35中央社 台北16日電

民進黨籍立委羅致政、市議員王威中今天在社群網站臉書（Facebook）發文及圖片...
民進黨籍立委羅致政、市議員王威中今天在社群網站臉書（Facebook）發文及圖片，圖片上顯示為又昱實業有限公司與文大簽訂的「租賃契約書」。 擷自臉書
分享

民進黨籍立委羅致政公布租賃契約書，質疑文化大學宿舍違規使用。校方今天晚間強調都依規定辦理，「政府相關單位從未曾行文給文大指不能承租大群館供作宿舍使用」。

教育部官員於晚間9時為止，僅表達仍未獲得上級授權回應。

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風波。民進黨籍立委羅致政、市議員王威中今天在社群網站臉書（Facebook）發文及圖片，圖片上顯示為又昱實業有限公司與文大簽訂的「租賃契約書」，質疑侯友宜自始知情「集合住宅」違規改成中國文化大學「學生宿舍」。

文大校方晚間發出聲明解釋，簽約當時是依據建物使用執照載明「集合住宅」，認定可供宿舍使用。事實上，自民國100年8月文大承租起，政府相關單位從未曾行文給文大，指不能承租「大群館」供作宿舍使用。

民國101年，北市府曾要求提高公安規格，文大聲明說，當時立即安排專業機構檢查，並據實申報迄今；同時，文大也依相關規定向教育部申報宿舍床位總量管制在案。

至於租金是否過高，文大解釋，當時附近並無與「大群館」類似規模的集合住宅，因境外生來台就讀等迫切需求，才與業主簽訂相關租約。現在時空環境不同，為保障學生權益，校方也將與業主協商，以降低學生負擔為最優先考量。

另外，民進黨也質疑文大以教育部補助款支應租金相關。校方聲明表達嚴正抗議，強調教育部補助款都有既定計畫項目及核銷機制，不允許大學任意挪作支付宿舍租金使用，「類似說法已涉及汙蔑文大校譽，更等同質疑教育部稽核機制有問題，如此不實指控對文大及教育部均不公平」。

宿舍教育部文化大學
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

文大宿舍租賃契約曝光 北市：建物確屬集合住宅

2018-06-16 20:29

為棄保幫綠營打侯友宜？柯文哲吐苦水

2018-06-16 18:47

力挺侯友宜 韓國瑜籲民進黨停止抹黑

2018-06-16 19:28

推個人LINE@打選戰 柯文哲：網路媒體用多少算多少

2018-06-16 18:24

清理竹縣長提名爭議戰場？藍支持者匿名信批林為洲不忠

2018-06-16 17:29

遭匿名信質疑黨性不忠 林為洲：進退都是因堅持民主

2018-06-16 17:26

打臉蘇貞昌 貢寮海洋音樂祭數據與事實有落差

2018-06-16 17:18

姚文智首場造勢影片 邀陳菊入鏡宣傳

2018-06-16 16:30

競辦開幕邀柯文哲 時力議員參選人：禮貌性邀約

2018-06-16 15:00

侯友宜妻宿舍惹議 朱立倫感慨：深受其害

2018-06-16 14:50

門牌整編部分尋址不易 侯友宜：應重新檢視

2018-06-16 14:48

吳敦義：桃園市不論市長議員或里長 都打出全壘打

2018-06-16 14:40

不克出席喜樂島聯盟活動 姚文智聲明表支持

2018-06-16 13:58

影／文大宿舍爭議延燒 侯友宜護妻：有問題將立刻解約

2018-06-16 13:57

扁要黃偉哲「做自己」 黃：不會被特定派系利用

2018-06-16 13:40

國民黨新竹提名惹議 韓國瑜：黨中央須盡快止血

2018-06-16 13:24

蘇貞昌啟動輔選列車 首站力挺林智堅

2018-06-16 13:17

解決新北交通壅塞 侯辦：3環4線+路外停車場

2018-06-16 13:17

黃偉哲向扁請益 扁要他做自己 不要為派系所用

2018-06-16 13:05

解決交通壅塞 侯友宜主張3環4線+路外停車場

2018-06-16 13:03

蘇貞昌啟動輔選列車 首發力挺林智堅

2018-06-16 13:01

黃偉哲見阿扁 扁勉：別為派系所用

2018-06-16 12:24

侯友宜陷文大宿舍風暴 蘇貞昌：還是要說清楚

2018-06-16 12:15

陳菊懇談盼宜蘭團結 陳金德、陳歐珀終於破冰

2018-06-16 12:09

侯友宜：宿舍有問題可請妻子到期解約

2018-06-16 11:05

侯友宜陷文大宿舍案 丁守中：政治操作

2018-06-16 10:46

年底選戰推「行動總部」 丁守中：打場不一樣選戰

2018-06-16 10:29

姚文智是殘廢母雞？丁守中緩頰：這不是綠營基層聲音

2018-06-16 10:18

國民黨展團結 黃秀霜站台挺高思博

2018-06-16 00:08

文大住宿生準備期末考盼勿擾 北市議員會勘碰壁

2018-06-15 23:48

文大案讓他哽咽 侯友宜：心快碎了

2018-06-15 23:46

北市長選戰升溫 藍綠白頻出擊

2018-06-15 23:23

洪敏雄選彰化縣長支持「兩岸一家親」 甚至「兩岸一家人」

2018-06-15 21:55

侯友宜文大宿舍爭議？羅智強貼懶人包解答

2018-06-15 21:53

沒有顏色的人 侯友宜：我就是個凡夫俗子

2018-06-15 11:39

貧窮不應世襲 高思博：高中職應大部分免試入學

2018-06-14 10:46

新南向喊假的 民進黨找嘸新住民參選？

2018-06-13 15:57

【整理包】兩大黨全台底定 2018縣市長選舉看有誰參選

2018-06-13 13:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

退休金被砍晚景淒涼 李艷秋：影響幾世代孩子未來

2018-06-16 07:32

民進黨解散共產黨！「政黨法」上路半年26政黨退場

2018-06-16 12:30

李家同淒涼說遭批鬥 黃士修：年老被狠狠一腳踢開

2018-06-16 14:26

年金改革進入最後階段 孫大千：方向錯誤必成災難

2018-06-16 12:02

黨產條例有違憲之虞 法官聲請釋憲

2018-06-16 00:41

文大宿舍租賃契約曝光 北市：建物確屬集合住宅

2018-06-16 20:29

軍媒社論證實漢光試射雄二E 解密之日近了？

2018-06-16 12:11

索羅門邦交生變？ 外交部：索部長赴中未獲授權

2018-06-16 19:16

滯留鋒＋西南氣流回來了 下半天雨襲南部

2018-06-16 04:53

打臉蘇貞昌 貢寮海洋音樂祭數據與事實有落差

2018-06-16 17:18

判不下去…有法官被封「釋憲達人」

2018-06-16 00:59

卜睿哲：美國逐漸不把台灣當談判籌碼

2018-06-16 00:21

下半天起變天！南部濕到下周六 北部飄小雨

2018-06-16 07:43

公教年改 黃敏惠痛批政府失信

2018-06-15 23:41

凱米昨是颱風還熱低壓？ 吳德榮力挺氣象局

2018-06-16 06:58

15個月了！監院聲請黨產條例釋憲 大法官還未受理

2018-06-16 01:04

侯友宜：宿舍有問題可請妻子到期解約

2018-06-16 11:05

拒馬內外兩樣情 夾心餅乾的矛盾警察節

2018-06-16 08:00

徐國勇獲傑出發言人獎 朱學恒：應該頒發神農獎！

2018-06-16 10:09

氣象局宣布凱米颱風成形 對台無影響

2018-06-16 04:55

為棄保幫綠營打侯友宜？柯文哲吐苦水

2018-06-16 18:47

中市全教產：年改申請訴願 已有上千名教師登記

2018-06-16 19:50

清理竹縣長提名爭議戰場？藍支持者匿名信批林為洲不忠

2018-06-16 17:29

新聞眼／政治敏感案 大法官的釋憲藝術…

2018-06-16 01:08

力挺侯友宜 韓國瑜籲民進黨停止抹黑

2018-06-16 19:28

國民黨新竹提名惹議 韓國瑜：黨中央須盡快止血

2018-06-16 13:24

文大宿舍爭議 校方：嚴正抗議不實指控

2018-06-16 21:35

陸官胡家琪將赴西點就讀 自勵努力以赴

2018-06-16 15:44

馬英九談與吳敦義關係：從來沒有不和平過

2018-06-16 16:25

停審釋憲3法官 有20年經驗

2018-06-16 00:47

姚文智是殘廢母雞？丁守中緩頰：這不是綠營基層聲音

2018-06-16 10:18

軍改保留16條爭議條文 下周再戰

2018-06-16 00:18

解決交通壅塞 侯友宜主張3環4線+路外停車場

2018-06-16 13:03

影／喜樂島聯盟今台中大會 扁錄影力挺

2018-06-16 15:47

影／文大宿舍爭議延燒 侯友宜護妻：有問題將立刻解約

2018-06-16 13:57

嚴家淦檔案 防禦飛彈長安計畫解密曝光

2018-06-16 11:26

黨產會將提抗告…其他訴訟連鎖效應？

2018-06-16 00:50

吳敦義：桃園市不論市長議員或里長 都打出全壘打

2018-06-16 14:40

侯友宜妻宿舍惹議 朱立倫感慨：深受其害

2018-06-16 14:50

國民黨展團結 黃秀霜站台挺高思博

2018-06-16 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top