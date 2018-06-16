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力挺侯友宜 韓國瑜籲民進黨停止抹黑

2018-06-16 19:28聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜，遭民進黨猛攻文化大學學生宿舍案，國民黨高雄市長參選人韓國瑜今發聲明力挺侯友宜。韓國瑜說，合法了幾十年，選舉到了，立即變不合法；呼籲民進黨停止抹黑，在選舉擂台上進行一場正大光明的競爭。

韓國瑜說，文大宿舍案合法了幾十年，選舉到了，立即變不合法；民進黨沉默了幾十年，選舉到了，馬上展開抹黑，難道抹黑的選舉文化，也是民進黨主張的「台灣價值」？他呼籲民進黨應該立即停止對於侯友宜的抹黑戰術，雙方在選舉擂台上進行一場正大光明的競爭。

韓國瑜還說，前陣子，他就已經從網路上聽到「拔管（管中閔）、封喉（侯友宜）、殺魚（韓國瑜）」的傳言，他日前才到北檢應訊，如今看到侯友宜遭到民進黨的狼群攻擊，讓他的感受特別深刻，尤其一場選舉把侯友宜的家人捲進不應該有的風波，這豈是一個執政黨該有的作為？

韓國瑜說，老縣長蘇貞昌曾任美麗島事件的辯護律師，想當年也是充滿了滿腔的正義感，蘇老縣長看到民進黨這樣鋪天蓋地的抹黑侯友宜，難道可以保持沉默，讓新北市長的選舉充斥抹黑行為？看到侯友宜說出對不起他的太太，難道蘇老縣長不會動容？

他呼籲，民進黨已經取得中央的執政權，又在立法院擁有過半的席次，民進黨應該展現一個「民主、進步」大黨的氣度，立即停止抹黑侯友宜的追殺戰術，雙方在選舉擂台上進行一場公開、公平、乾淨的競爭。

國民黨新北市長參選人侯友宜，遭民進黨猛攻文化大學學生宿舍案，國民黨高雄市長參選人...
國民黨新北市長參選人侯友宜，遭民進黨猛攻文化大學學生宿舍案，國民黨高雄市長參選人韓國瑜今發聲明力挺侯友宜，呼籲民進黨停止抹黑。圖／報系資料照
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韓國瑜侯友宜2018新北市選舉九合一選舉
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