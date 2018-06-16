親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產條例將釋憲
農作物產銷失衡
致災豪雨警戒中
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
北農風波續發酵
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

車禍擦撞沒處理 她5年後被通緝假期泡湯

C羅進球「摸下巴」慶祝動作 有史上最強含意

清理竹縣長提名爭議戰場？藍支持者匿名信批林為洲不忠

2018-06-16 17:29聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨年底新竹縣長提名取消全民調，黨中央跳過民調最高的立委林為洲，直接提名竹縣副縣長楊文科參選，引發程序正義質疑。但近日地方傳出一封「給林為洲立委的一封信」，要林為洲珍惜國民黨給的一切，提醒林其實「很幸運也很幸福」。

這封「給林為洲立委的一封信」全文1488字，由署名為「一個邁入花甲之年在高中即加入國民黨的支持者」發出，內容以「林為洲立委您怎麼哭了？其實您是很幸運也很幸福的！」為標，稱讚吳敦義這次提名過程有擔當，暗批林為洲黨性不忠貞。

由於這封信在國民黨支持者相關LINE群組中瘋傳，甚至還有黨務高層直接轉貼入框，引發部分在LINE群組的支持者與黨內人士側目，質疑根本是黨中央帶頭洗風向，要清理戰場。

林為洲受訪表示，就他所知，該封公開信是由新竹縣黨部傳出，通篇就是針對他個人，卻以不具名的不負責任方式發布，難免讓人懷疑黨部介入操作，「不是很妥當」。

林為洲說，事發至今他除偶有情緒性發言，對黨並無口出惡言，也早已宣布不會脫黨參選，黨部肩負輔選年底縣長成敗，現在應努力弭平爭議，不是繼續分化黨。

該封公開信提到，近日在各大媒體都能見到林為洲因為未獲取提名角逐下任新竹縣長而哭泣、委屈畫面，讓不少了解新竹縣政治生態與林為洲的民眾一頭霧水，因為比起國民黨內其他默默打拚數十年的資深黨員同志，林為洲加入不久黨就給了很多機會。

該封信認為，衡情論理，國民黨並沒有虧欠林為洲，這個時間點反而應是林為洲適時回報許多鍾愛國民黨的老朋友時候。

該封信更斥責，林為洲曾為綠營廝殺國民黨，上屆新竹縣議員當選後卻加入國民黨，但又違紀參選副議長，「給國民黨地方黨部出難題」，最後被開除黨籍； 2013年恢復黨籍後又當上國民黨立委，讓黨內資深同志羨慕不已，林為洲「很幸運，也很幸福」。

該封信也指出，這次新竹縣長提名難為吳敦義了，認為吳參酌各方意見與民調數據後，經審慎思考與評估才拍板定案提名楊文科；還強調懂選舉的人都知道，「『民調』並不是唯一參考選項，但它卻是可提供沒擔當的決策者下台階的重要工具。」

該封信也批評，林為洲是現任立委，當然民調占優勢，但不容否認的是，目前全新竹縣政壇菁英對林為洲普遍有負面意見，這樣的形勢下，選戰一開打，林為洲會很吃虧，「這回戰局不同於上回選立委時的情勢」。

該封信更說，林為洲上次選立委能當選，是因為對手是讓國民黨支持者失望的前縣長鄭永金，才讓也未獲地方菁英認同的林為洲勝出；但這次縣長選舉形勢不同，鄭永金未出現，又多一位民國黨主席徐欣瑩，林為洲不能再沉醉於上回立委選戰模式。

該封信表示，這次新竹縣長提名，吳敦義有擔當、有大智慧，願承受各方壓力；「陳見賢副議長也顧全大局」，退居幕後全力輔選；也因如此，林為洲可「不用冒任何風險參選縣長」續當立委，為國民黨在立法院留住一席，讓其他賢達幫國民黨打這一仗。

該信函說，若新竹縣有二、三席以上立委，林為洲披掛上陣選縣長無妨，因為不差少了這席；但現況是林為洲是新竹縣唯一一席立委，新竹縣長有其他優秀黨員同志願意參選，也有能力扛重任，「為了我們的黨」，林為洲留在立法院對國民黨最有利。

該信函更意有所指表示，為了正被民進黨整肅的國民黨，「來自民進黨」，了解如何與他們周旋的林為洲，更應留在立院；企盼林為洲「放棄一己之好惡而息怒」，否則再罵下去，對國民黨將造成更多無謂傷害，「玉石俱焚」，讓人懷疑林為洲除個人利益考量外，到底有沒有把黨的利益也放在心中以兼顧大局。

國民黨年底新竹縣長提名取消全民調，黨中央跳過民調最高的立委林為洲，直接提名竹縣副...
國民黨年底新竹縣長提名取消全民調，黨中央跳過民調最高的立委林為洲，直接提名竹縣副縣長楊文科參選，引發程序正義質疑。 圖／聯合報系資料照片
分享

林為洲國民黨民調
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

遭匿名信質疑黨性不忠 林為洲：進退都是因堅持民主

2018-06-16 17:26

影／文大宿舍爭議延燒 侯友宜護妻：有問題將立刻解約

2018-06-16 13:57

打臉蘇貞昌 貢寮海洋音樂祭數據與事實有落差

2018-06-16 17:18

姚文智首場造勢影片 邀陳菊入鏡宣傳

2018-06-16 16:30

競辦開幕邀柯文哲 時力議員參選人：禮貌性邀約

2018-06-16 15:00

侯友宜妻宿舍惹議 朱立倫感慨：深受其害

2018-06-16 14:50

門牌整編部分尋址不易 侯友宜：應重新檢視

2018-06-16 14:48

吳敦義：桃園市不論市長議員或里長 都打出全壘打

2018-06-16 14:40

不克出席喜樂島聯盟活動 姚文智聲明表支持

2018-06-16 13:58

扁要黃偉哲「做自己」 黃：不會被特定派系利用

2018-06-16 13:40

國民黨新竹提名惹議 韓國瑜：黨中央須盡快止血

2018-06-16 13:24

蘇貞昌啟動輔選列車 首站力挺林智堅

2018-06-16 13:17

解決新北交通壅塞 侯辦：3環4線+路外停車場

2018-06-16 13:17

黃偉哲向扁請益 扁要他做自己 不要為派系所用

2018-06-16 13:05

解決交通壅塞 侯友宜主張3環4線+路外停車場

2018-06-16 13:03

蘇貞昌啟動輔選列車 首發力挺林智堅

2018-06-16 13:01

黃偉哲見阿扁 扁勉：別為派系所用

2018-06-16 12:24

侯友宜陷文大宿舍風暴 蘇貞昌：還是要說清楚

2018-06-16 12:15

陳菊懇談盼宜蘭團結 陳金德、陳歐珀終於破冰

2018-06-16 12:09

侯友宜：宿舍有問題可請妻子到期解約

2018-06-16 11:05

侯友宜陷文大宿舍案 丁守中：政治操作

2018-06-16 10:46

年底選戰推「行動總部」 丁守中：打場不一樣選戰

2018-06-16 10:29

姚文智是殘廢母雞？丁守中緩頰：這不是綠營基層聲音

2018-06-16 10:18

國民黨展團結 黃秀霜站台挺高思博

2018-06-16 00:08

文大住宿生準備期末考盼勿擾 北市議員會勘碰壁

2018-06-15 23:48

文大案讓他哽咽 侯友宜：心快碎了

2018-06-15 23:46

北市長選戰升溫 藍綠白頻出擊

2018-06-15 23:23

洪敏雄選彰化縣長支持「兩岸一家親」 甚至「兩岸一家人」

2018-06-15 21:55

侯友宜文大宿舍爭議？羅智強貼懶人包解答

2018-06-15 21:53

向天王巨星致敬 蘇貞昌「遮光」仿麥可傑克森

2018-06-15 17:32

觀音寺參拜公嬤揪拍照 侯友宜一度失去笑容

2018-06-15 16:47

貢寮海洋音樂祭成選戰議題 新北市府提數據反駁蘇貞昌

2018-06-15 16:41

綠打侯友宜妻房產 羅智強：民進黨製造爭議本領來了

2018-06-15 16:26

國民黨台南市長參選人高思博爭取團結 黃秀霜站台

2018-06-15 14:50

蘇貞昌指侯4矛盾 侯友宜：請老縣長反對深澳電廠

2018-06-15 14:47

律師：文大宿佑公安檢查都合法

2018-06-15 14:24

新北官員關說？ 柯：不在現場不評論

2018-06-15 14:23

議員會勘文大宿舍 學生嗆勿擾

2018-06-15 14:23

文大案讓鐵漢眼眶紅 侯友宜：心都快碎了

2018-06-15 14:20
看更多

熱門文章

退休金被砍晚景淒涼 李艷秋：影響幾世代孩子未來

2018-06-16 07:32

滯留鋒＋西南氣流又來了 明下半天再雨襲南部

2018-06-15 19:19

年金改革進入最後階段 孫大千：方向錯誤必成災難

2018-06-16 12:02

民進黨解散共產黨！「政黨法」上路半年26政黨退場

2018-06-16 12:30

「感謝大家肯定」 政院發言人徐國勇奪傑出發言人獎

2018-06-15 19:35

黨產條例有違憲之虞 法官聲請釋憲

2018-06-16 00:41

李家同淒涼說遭批鬥 黃士修：年老被狠狠一腳踢開

2018-06-16 14:26

侯友宜文大宿舍爭議？羅智強貼懶人包解答

2018-06-15 21:53

滯留鋒＋西南氣流回來了 下半天雨襲南部

2018-06-16 04:53

軍媒社論證實漢光試射雄二E 解密之日近了？

2018-06-16 12:11

及時雨！這波降雨水庫入帳2000萬噸 南部水情舒緩

2018-06-15 18:55

判不下去…有法官被封「釋憲達人」

2018-06-16 00:59

洪敏雄選彰化縣長支持「兩岸一家親」 甚至「兩岸一家人」

2018-06-15 21:55

卜睿哲：美國逐漸不把台灣當談判籌碼

2018-06-16 00:21

下半天起變天！南部濕到下周六 北部飄小雨

2018-06-16 07:43

凱米昨是颱風還熱低壓？ 吳德榮力挺氣象局

2018-06-16 06:58

15個月了！監院聲請黨產條例釋憲 大法官還未受理

2018-06-16 01:04

拒馬內外兩樣情 夾心餅乾的矛盾警察節

2018-06-16 08:00

侯友宜：宿舍有問題可請妻子到期解約

2018-06-16 11:05

公教年改 黃敏惠痛批政府失信

2018-06-15 23:41

豪雨來襲屏東農損275萬！ 香蕉成最大苦主

2018-06-15 21:29

氣象局宣布凱米颱風成形 對台無影響

2018-06-16 04:55

徐國勇獲傑出發言人獎 朱學恒：應該頒發神農獎！

2018-06-16 10:09

新聞眼／政治敏感案 大法官的釋憲藝術…

2018-06-16 01:08

林聰賢端午給同仁的一封信！員工：不如送串粽子

2018-06-15 22:25

大雨下在集水區 高屏溪攔河堰流量大幅提升

2018-06-15 20:36

國民黨新竹提名惹議 韓國瑜：黨中央須盡快止血

2018-06-16 13:24

停審釋憲3法官 有20年經驗

2018-06-16 00:47

姚文智是殘廢母雞？丁守中緩頰：這不是綠營基層聲音

2018-06-16 10:18

解決交通壅塞 侯友宜主張3環4線+路外停車場

2018-06-16 13:03

陸官胡家琪將赴西點就讀 自勵努力以赴

2018-06-16 15:44

軍改保留16條爭議條文 下周再戰

2018-06-16 00:18

黨產會將提抗告…其他訴訟連鎖效應？

2018-06-16 00:50

馬英九談與吳敦義關係：從來沒有不和平過

2018-06-16 16:25

影／文大宿舍爭議延燒 侯友宜護妻：有問題將立刻解約

2018-06-16 13:57

國民黨展團結 黃秀霜站台挺高思博

2018-06-16 00:08

嚴家淦檔案 防禦飛彈長安計畫解密曝光

2018-06-16 11:26

侯友宜妻宿舍惹議 朱立倫感慨：深受其害

2018-06-16 14:50

端午連假慎防豪雨 南海熱擾動逐漸發展

2018-06-16 09:45

侯友宜陷文大宿舍風暴 蘇貞昌：還是要說清楚

2018-06-16 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top