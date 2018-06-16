清理竹縣長提名爭議戰場？藍支持者匿名信批林為洲不忠

2018-06-16 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨年底新竹縣長提名取消全民調，黨中央跳過民調最高的立委林為洲，直接提名竹縣副縣長楊文科參選，引發程序正義質疑。但近日地方傳出一封「給林為洲立委的一封信」，要林為洲珍惜國民黨給的一切，提醒林其實「很幸運也很幸福」。

這封「給林為洲立委的一封信」全文1488字，由署名為「一個邁入花甲之年在高中即加入國民黨的支持者」發出，內容以「林為洲立委您怎麼哭了？其實您是很幸運也很幸福的！」為標，稱讚吳敦義這次提名過程有擔當，暗批林為洲黨性不忠貞。

由於這封信在國民黨支持者相關LINE群組中瘋傳，甚至還有黨務高層直接轉貼入框，引發部分在LINE群組的支持者與黨內人士側目，質疑根本是黨中央帶頭洗風向，要清理戰場。

林為洲受訪表示，就他所知，該封公開信是由新竹縣黨部傳出，通篇就是針對他個人，卻以不具名的不負責任方式發布，難免讓人懷疑黨部介入操作，「不是很妥當」。

林為洲說，事發至今他除偶有情緒性發言，對黨並無口出惡言，也早已宣布不會脫黨參選，黨部肩負輔選年底縣長成敗，現在應努力弭平爭議，不是繼續分化黨。

該封公開信提到，近日在各大媒體都能見到林為洲因為未獲取提名角逐下任新竹縣長而哭泣、委屈畫面，讓不少了解新竹縣政治生態與林為洲的民眾一頭霧水，因為比起國民黨內其他默默打拚數十年的資深黨員同志，林為洲加入不久黨就給了很多機會。

該封信認為，衡情論理，國民黨並沒有虧欠林為洲，這個時間點反而應是林為洲適時回報許多鍾愛國民黨的老朋友時候。

該封信更斥責，林為洲曾為綠營廝殺國民黨，上屆新竹縣議員當選後卻加入國民黨，但又違紀參選副議長，「給國民黨地方黨部出難題」，最後被開除黨籍； 2013年恢復黨籍後又當上國民黨立委，讓黨內資深同志羨慕不已，林為洲「很幸運，也很幸福」。

該封信也指出，這次新竹縣長提名難為吳敦義了，認為吳參酌各方意見與民調數據後，經審慎思考與評估才拍板定案提名楊文科；還強調懂選舉的人都知道，「『民調』並不是唯一參考選項，但它卻是可提供沒擔當的決策者下台階的重要工具。」

該封信也批評，林為洲是現任立委，當然民調占優勢，但不容否認的是，目前全新竹縣政壇菁英對林為洲普遍有負面意見，這樣的形勢下，選戰一開打，林為洲會很吃虧，「這回戰局不同於上回選立委時的情勢」。

該封信更說，林為洲上次選立委能當選，是因為對手是讓國民黨支持者失望的前縣長鄭永金，才讓也未獲地方菁英認同的林為洲勝出；但這次縣長選舉形勢不同，鄭永金未出現，又多一位民國黨主席徐欣瑩，林為洲不能再沉醉於上回立委選戰模式。

該封信表示，這次新竹縣長提名，吳敦義有擔當、有大智慧，願承受各方壓力；「陳見賢副議長也顧全大局」，退居幕後全力輔選；也因如此，林為洲可「不用冒任何風險參選縣長」續當立委，為國民黨在立法院留住一席，讓其他賢達幫國民黨打這一仗。

該信函說，若新竹縣有二、三席以上立委，林為洲披掛上陣選縣長無妨，因為不差少了這席；但現況是林為洲是新竹縣唯一一席立委，新竹縣長有其他優秀黨員同志願意參選，也有能力扛重任，「為了我們的黨」，林為洲留在立法院對國民黨最有利。

該信函更意有所指表示，為了正被民進黨整肅的國民黨，「來自民進黨」，了解如何與他們周旋的林為洲，更應留在立院；企盼林為洲「放棄一己之好惡而息怒」，否則再罵下去，對國民黨將造成更多無謂傷害，「玉石俱焚」，讓人懷疑林為洲除個人利益考量外，到底有沒有把黨的利益也放在心中以兼顧大局。