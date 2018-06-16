遭匿名信質疑黨性不忠 林為洲：進退都是因堅持民主

2018-06-16 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨新竹縣長提名爭議延燒，昨天更有自稱是「一個邁入花甲之年在高中即加入國民黨的支持者」發出1488字匿名公開信，批評林為洲黨性不忠貞。林為洲傍晚也發公開信澄清，過去離開民進黨是因民進黨領導人貪瀆，這無損於他追求民主政治初衷。

林為洲公開信中表示，在這次新竹縣長提名爭議中，他爭的是「公平制度」，認為制度不能因人設事，既然當初提名辦法公告了就應該照走，否則影響制度公平性，也將重創積極爭取重返執政的國民黨威信，也讓年輕人對加入國民黨後的發展沒信心。

林為洲認為，「民主政治不能被少數人用派系利益作籌碼所綁架，黨意與民意更不能大相逕庭而漸行漸遠」。

「勇者無懼」，林為洲說，他相信民主價值，更堅信民主力量，他會繼續用理性「堅守制度」，爭取為國民黨守住藍天、贏得新竹縣長機會，不會辜負所有新竹縣民對他的期望。

林為洲說，選舉須經一定民主程序，選戰過程中，同志因彼此競爭，嫌隙難免，他會堅持理性，不惡言相向。

對於自稱藍營支持者的匿名公開信質疑林為洲黨性不忠貞，林為洲說，過去他因追求自由民主而加入民進黨，但因後來該黨領導人涉及貪瀆，該黨中央卻未能斷然處置，儼然背離民主價值，才讓他失望離開，這些決定當沒有違背他對民主政制初衷。