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30歲台大學霸是律師兼導遊 當背包客半年遊7大洲

洪敏雄選縣長支持「兩岸一家親」 甚至「兩岸一家人」

2018-06-15 21:55聯合報 記者劉明岩╱即時報導

警官退休的洪敏雄再披戰袍，決定以無黨籍投入下屆彰化縣長選舉，對於台北市長柯文哲被批得滿頭包的「兩岸一家親」說法，他除表示支持外，甚至強調「兩岸更是一家人」。

洪敏雄其實是最早表態參選彰化縣長，加上民進黨已提名現任縣長魏明谷競選連任，國民黨則提名立委王惠美，另同在本屆縣長選舉失利的前台聯不分區立委、律師黃文玲也將捲土重來，已知目前有4 人將爭搶下屆彰化縣長寶座。

洪敏雄5年前從高雄市警察局人事主任退休，卻不甘過起閒雲野鶴生活，4年前，就參加本屆彰化縣長選舉，花了近兩百萬元，初試啼聲拿了1萬0674票，雖然敗選，他對縣長寶座仍不能忘情，決定再披戰袍，並選在警察節的今天，在八卦山大佛見證下，發表參選聲明。

洪敏雄說，藍綠惡鬥，導致台灣空轉30年，產業錯失轉型升級契機，老百姓對藍、綠二黨輪流執政，仍然無法改善人民的生活感到厭惡，台灣需要趕快培育以民生議題為優先的新政治團體，對人民才有益。

他的政見有六大項，第一是基於兩岸特殊政治立場，支持「兩岸一家親」，強調「兩岸更是一家人」，惟有和平的兩岸關係，才是經濟發展的基石。積極發展兩岸經貿關係，讓觀光客回流，建置農特產品銷售大陸管道，其餘是發展經濟增加就業機會、 改善少子化問題、老人照護問題及 永續發展縣政。

當政壇依政治立場不同，區分藍、綠、白色等，洪敏雄的第六項政見是無色覺醒，認為彰化縣本來就是理性中間選民居多，只要集中力量支持他，共同改變現狀，創造新希望。

警官退休的洪敏雄（左3）再披戰袍，投入下屆彰化縣長選舉，除支持「兩岸一家親」說法...
警官退休的洪敏雄（左3）再披戰袍，投入下屆彰化縣長選舉，除支持「兩岸一家親」說法，甚至強調「兩岸更是一家人」。照片／洪敏雄提供
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警察2018彰化縣選舉九合一選舉
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