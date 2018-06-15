侯友宜文大宿舍爭議？羅智強貼懶人包解答

總統府前副祕書長、國民黨台北市大安文山區市議員參選人羅智強。 擷自臉書 分享 facebook

國民黨新北市長參選人侯友宜連日陷文化大學宿舍案，總統府前副祕書長、國民黨台北市大安文山區市議員參選人羅智強今在臉書貼文「文化大學宿舍懶人包」，羅說，三分鐘了解侯友宜文化大學宿舍案，讓大家知道民進黨又在「假新聞」。

懶人包問答內容：

Q :侯友宜不是基層做起嗎，那來的錢蓋學生套房?

A：地是侯友宜妻家繼承來的，興建經費是向親友借錢再以租金慢慢償還。

Q：為什麼一棟大樓要申請99間門牌？

A：民進黨質疑這點是秀下限嗎，哪一棟大樓，不是很多戶門牌? 申請門牌的標準是獨立門戶，該棟大樓完全符合，不然陳水扁市府，怎麼會發使用執照呢?

Q：為什麼文化大學要賠錢跟侯友宜妻家租屋？

A：

（1） 2011年，文化大學因為校內宿舍不足，又有大量的學生住宿需求，而文化大學周邊又沒有類似規模，且通過消防安檢的集合住宅，於是表達長期承租的意願。

（2） 承租的範圍不只99戶房間，還包括了公共空間、地下室以及建築外的私人用地空間。

（3） 承租條件是由文化大學主動提出，文化大學原本的方案是「每年2000萬元」，後再評估經營狀況後，希望調整為「第一年1500萬元，之後再逐年調漲5%」，獲得同意。

Q：那為什麼學生宿舍卻如此狹窄，四個人要擠小小的5坪房間?

A：該棟大樓原本是2人一間，而文大承租後改為4人一間。可能考量宿舍供不應求，文大選擇照顧多一點學生，而每位學生的空間變小，侯友宜妻家完全尊重文化大學的決定。

Q：那為什麼現在民進黨說大樓違法？

A：這也很難理解，大樓的使用執照，是1997年的陳水扁市府通過的，2013年北市府再次會勘也沒問題。為什麼當時合法，現在卻有爭議？只能說是選舉到了，連文化大學學生的住宿權益，也不顧了。