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觀音寺參拜公嬤揪拍照 侯友宜一度失去笑容

2018-06-15 16:47聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

近日文化大學宿舍事件，國民黨新北市長參選人侯友宜與家人受到外界質疑。侯友宜稍早赴永和觀音寺參拜，被問到上午眼眶泛紅，他凝重地說，「我只是把內心的感受講出來而已。」侯心情似乎受影響，活動結尾阿公阿嬤揪合照時，失去笑容、直盯前方沉思，等到快門要按下去的前一刻，才恢復以往笑容。

侯友宜今天下午到觀音寺參拜，現場大批年長者們紛紛給予鼓勵與支持，侯友宜也感動地握手致謝。他受訪時表示，家人付出非常多，卻因為選舉遭到惡意抹黑、攻擊，這是他很捨不得的地方。

針對上午出席活動眼眶泛紅一事，侯友宜說，他只是把內心的感受講出來，他剛剛也講過，這一輩子出生入死都毫無害怕，「因為我知道我背後有我的家人，我的娘家會好好照顧我的子女、太太跟小孩，我願意為國家多做一點事，多犧牲一點，我對他們都是一輩子的感情。」

有媒體接著問民調顯示對手蘇貞昌民調大幅下滑，侯友宜表示，他不太在乎民調，他在乎自己一輩子走過來，人格不要被抹殺，家人不要被傷害，選舉是一時的，這才是他應該要捍衛的。

侯友宜說，他一定會堅守原則，說到做到，是非對錯分清楚，帶著他自己的誠信勇敢的為市民做事，一些惡意的攻擊、抹黑，甚至在過程當中，曾經發生過的事，都沒有問題，現在又來被檢討一次，他都會去坦蕩蕩去了解跟接受，但是請不要惡意攻擊他的人格，以及污辱糟蹋他的家人。

針對外界質疑侯友宜輕敵，侯友宜聽完先是無奈地搖搖頭，眼眶泛淚地說，選舉是要去說政見，跟市民作報告，不是你一句我一句的口水戰，當他被別人污辱時，都會跟選辦同仁說要心平氣和，不要和人鬥嘴鼓，認真做事情，「大家都覺得我慢，是因為我不想和人鬥嘴鼓，有些政見說出來，也許在報導上沒有辦法那麼樣亮麗，沒有辦法形成標題，大家就覺得好像沒有口水戰就沒有吸引力，其實我只要實實在在的做事。」

侯友宜強調，從以前到現在，作過那麼多年的公務人員，「我很清楚，我只想做事」。對於新北市政府副秘書長邱敬斌被影涉關說？侯友宜則說，有的事情他不是很清楚，但他知道邱副秘書長，是一個認真踏實賣力的好公務人員。

侯友宜深陷文化大學宿舍風波，眼眶泛淚地說，家人因為選舉遭到惡意抹黑、攻擊，是他很...
侯友宜深陷文化大學宿舍風波，眼眶泛淚地說，家人因為選舉遭到惡意抹黑、攻擊，是他很捨不得的地方。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜深陷文化大學宿舍風波，心情似乎受到影響，反常地失去笑容、直盯前方。記者張曼...
侯友宜深陷文化大學宿舍風波，心情似乎受到影響，反常地失去笑容、直盯前方。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜深陷文化大學宿舍風波，心情受到影響，等到所有人都準備好才又重拾笑容。記者張...
侯友宜深陷文化大學宿舍風波，心情受到影響，等到所有人都準備好才又重拾笑容。記者張曼蘋／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜稍早赴永和觀音寺參拜。記者張曼蘋／攝影
國民黨新北市長參選人侯友宜稍早赴永和觀音寺參拜。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜稍早赴永和觀音寺參拜，受訪過程中無奈地閉眼搖頭數秒。記者張曼蘋／攝影
侯友宜稍早赴永和觀音寺參拜，受訪過程中無奈地閉眼搖頭數秒。記者張曼蘋／攝影
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