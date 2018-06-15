親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
致災豪雨警戒中
退休金年改衝擊
蘇貞昌獨家專訪
農作物產銷失衡
尋找溪望救水路
九合一選戰焦點
北農風波續發酵
政治
軍事
綜合

影／命大！Volvo正面對決大卡車 車頭全毀駕駛生還

文大宿舍爭議 侯友宜：不需找人關說

2018-06-15 16:45中央社 新北15日電

國民黨新北市長參選人侯友宜。聯合報系記者王敏旭／攝影
國民黨新北市長參選人侯友宜。聯合報系記者王敏旭／攝影
分享
國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，對於文化大學學生宿舍爭議，他不需要請人關說，一輩子也未曾請託人講違法的事。侯友宜一度哽咽說，房產問題遭質疑，一輩子對不起太太。

國民黨新北市長參選人侯友宜今天在林口參加新北市婦女會幹部餐會，他受訪表示，當一輩子警察拚命抓壞人，全靠妻子和岳家維持家庭。現在因為文化大學房產問題遭外界質疑，感到一輩子對不起太太。

侯友宜說，身為女婿，對岳父、岳母如何運用財產沒有立場說話。他說，當警察時，每次出門出任務都可能回不來，都是太太無怨無悔養大3個小孩，撐住整個家庭。

侯友宜一度哽咽說，現在因選舉讓房產問題遭外界羞辱、糟蹋太太名譽，讓自己的心快碎了。他認為，選舉沒有必要選到這樣子。他更質疑民進黨以全國、全黨的力量毀滅他的人格和家人，讓他吞不下這口氣。

侯友宜說，當年是文化大學主動找岳家，拜託太太出租大樓給文化大學當學生宿舍，他太太還再三要求律師一定要一切合法。文大宿舍已經使用很多年，每次會勘都說沒問題，但遇到選舉就說有問題。

媒體詢問，新北市府副秘書長邱敬斌拜訪台北市府老同事，遭外界質疑，侯友宜說，自己一輩子不曾拜託任何人去講違法的事，自己不需要也不會關說。

侯友宜文化大學

相關新聞

沒有顏色的人 侯友宜：我就是個凡夫俗子

2018-06-15 11:39

貢寮海洋音樂祭成選戰議題 新北市府提數據反駁蘇貞昌

2018-06-15 16:41

綠打侯友宜妻房產 羅智強：民進黨製造爭議本領來了

2018-06-15 16:26

國民黨台南市長參選人高思博爭取團結 黃秀霜站台

2018-06-15 14:50

蘇貞昌指侯4矛盾 侯友宜：請老縣長反對深澳電廠

2018-06-15 14:47

律師：文大宿佑公安檢查都合法

2018-06-15 14:24

新北官員關說？ 柯：不在現場不評論

2018-06-15 14:23

議員會勘文大宿舍 學生嗆勿擾

2018-06-15 14:23

文大案讓鐵漢眼眶紅 侯友宜：心都快碎了

2018-06-15 14:20

台北市長選戰短兵相接 丁守中強碰柯媽

2018-06-15 14:02

為柯文哲到正心會輔選？ 柯媽：我是誠心來拜佛祖

2018-06-15 13:19

議員質疑侯妻房舍違規租文大 律師：一切合法

2018-06-15 12:33

挺不挺深澳不表態 孫大千：蘇貞昌2.0狡滑投機

2018-06-15 12:03

新北官員關說宿舍案？柯：我們常敏感度不夠

2018-06-15 11:57

學生要求勿擾 文大「大群館」會勘碰壁

2018-06-15 11:38

王威中侯友宜文大宿舍會勘 遇法律顧問嗆聲

2018-06-15 11:26

民調：侯友宜支持度領先蘇貞昌 施政表現蘇贏朱立倫

2018-06-15 11:26

綠柯分道揚鑣 林濁水：民進黨選情凶險將是全國現象

2018-06-15 10:55

國民黨竹縣議員登記截止 不見陳見賢

2018-06-14 23:40

被爆關說新北官員火大 柯文哲：選舉動輒得咎 照SOP走

2018-06-14 23:35

交通壅塞、車禍頻頻... 蘇貞昌談加強捷運

2018-06-14 23:19

巷弄狹窄阻消防、救護 侯友宜籲大幅都更

2018-06-14 23:19

盧秀燕挺江啟臣選總召 「只有團結沒心結」

2018-06-14 22:21

參選人也瘋世足 丁守中下注：阿根廷奪冠

2018-06-14 20:22

影／飄撇ㄟ賣菜阿伯... 韓國瑜拍選舉定裝照

2018-06-14 18:00

洪耀福建議侯友宜「宿舍捐出當社宅」

2018-06-14 17:42

影／12年淬煉更成熟 蘇貞昌笑談與蔡無隔閡

2018-06-14 17:32

影／深澳電廠成包袱?蘇貞昌反批侯友宜立場搖擺

2018-06-14 17:27

國民黨提名楊文科 洪耀福：背後有不可告人之事

2018-06-14 16:22

洪耀福勸林為洲脫黨選 哭有什麼用

2018-06-14 16:07

傳賴清德介入台南選舉？許忠信黃偉哲回應了

2018-06-14 14:01

侯友宜宿舍爭議 林洲民：台北市民有不守法習慣

2018-06-14 13:27

新北市府高官赴北市 侯友宜：不知道這件事

2018-06-14 13:19

歷任北市長誰不錯？林洲民：扁，可惜命不好太早當總統

2018-06-14 13:02

貧窮不應世襲 高思博：高中職應大部分免試入學

2018-06-14 10:46

新南向喊假的 民進黨找嘸新住民參選？

2018-06-13 15:57

【整理包】兩大黨全台底定 2018縣市長選舉看有誰參選

2018-06-13 13:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

凱米颱風成形！氣象局不發布颱風警報

2018-06-15 09:50

馬英九籲核四運轉遭經長打臉 核能專家跳出倒打沈榮津

2018-06-14 19:41

屏東入夜後風強雨驟似颱風 網友留言：該放假了

2018-06-14 21:47

熱低壓逼近！氣象局：中心預計凌晨高屏登陸

2018-06-14 21:19

蔡英文討教IG玩法 孫大千：總統需要的是治國招數

2018-06-15 08:55

颱風生成！持續豪雨特報 台東屏東預計最嚴重

2018-06-15 09:21

文大案讓鐵漢眼眶紅 侯友宜：心都快碎了

2018-06-15 14:20

年改處分生效前提復審會不被受理？保訓會澄清：是誤解

2018-06-14 19:30

挺不挺深澳不表態 孫大千：蘇貞昌2.0狡滑投機

2018-06-15 12:03

退休老師恐慌年金 要小心變成訴訟「提款機」

2018-06-15 14:52

豪雨不斷 屏東春日鄉士文村明天停班停課

2018-06-14 22:01

曾文水庫水位止跌微升 多11天用水量

2018-06-15 09:03

美或參與台軍演 央視揶揄：是在幫忙練習逃跑嗎？

2018-06-14 22:11

日本發布颱風 台灣不跟進非頭一遭！ 氣象局原因看這

2018-06-15 11:05

年改刀刀見骨！詩人渡也失眠3天嘆國家邁入亂世

2018-06-15 11:39

前總統陳水扁感慨台灣社會病了 而且病的不輕

2018-06-15 08:20

熱低壓今出海後將增強 雨勢轉到東半部

2018-06-15 04:57

年改提復審謠言滿天飛 李來希：有人利用失當政策得利

2018-06-14 19:20

原來徐國勇真正外號不是「姑婆勇」 是…

2018-06-14 19:02

熱低壓中心出海！ 東部雨勢正要開始 宜蘭慎防豪雨

2018-06-15 14:07

民調：侯友宜支持度領先蘇貞昌 施政表現蘇贏朱立倫

2018-06-15 11:26

今晚到明晨雨最大！台南一小時灌54毫米雨量

2018-06-14 23:13

北檢傳喚 韓國瑜：北農任內 果香菜香書香

2018-06-15 01:05

2油輪擱淺高雄可能油料外洩 32名船員全數救出

2018-06-15 03:48

陳師孟又出招…這回查特偵組辦邱義仁舊案

2018-06-15 00:32

豪雨襲擊…台南市區淹水 屏東國家步道封閉

2018-06-15 05:31

願景／複製「台版清溪川」？ 台灣別跟錯典範

2018-06-15 08:00

交大校長的憂心：年改影響高教攬才

2018-06-15 00:24

王威中侯友宜文大宿舍會勘 遇法律顧問嗆聲

2018-06-15 11:26

國道長治交流道下方積水嚴重 駕駛抱怨「像開船」

2018-06-15 10:13

青壯派當家…國民黨團杯葛戰力增強

2018-06-15 00:55

綠柯分道揚鑣 林濁水：民進黨選情凶險將是全國現象

2018-06-15 10:55

熱低壓凌晨登陸南台 明出海有機會再成颱

2018-06-14 19:19

米廠爆倉不收 稻農排隊心淌血

2018-06-15 00:22

吳子嘉說蔡英文面臨崩盤 蔡正元：老實樹或假新聞？

2018-06-15 09:51

不斷更新／強降雨一度致道路阻斷 封閉路段已搶通

2018-06-15 12:50

高雄晚上颳強風 路樹壓倒雙B車

2018-06-14 20:21

賴揆提生香蕉食用法 邱毅批「比蔡英文更奇葩」

2018-06-14 17:44

晚間風浪大 兩油輪擱淺高雄地區岸際

2018-06-14 22:36

「好大的雨，怎麼上班上課？」屏縣多處積水

2018-06-15 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top