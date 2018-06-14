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文大宿舍惹議 洪耀福勸侯友宜捐出當社會住宅

2018-06-14 17:25中央社 台北14日電

國民黨新北市長參選人侯友宜(中)參加新莊地藏庵大眾廟祭典，為大眾爺迎神上轎。聯合...
國民黨新北市長參選人侯友宜(中)參加新莊地藏庵大眾廟祭典，為大眾爺迎神上轎。聯合報系記者王敏旭／攝影
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中國國民黨新北市長參選人侯友宜太太的家族將房屋租給文化大學，引發討論。民進黨秘書長洪耀福今天說，侯友宜可以仿效當年的蘇嘉全，把宿舍捐出來當社會住宅，對選情有幫助。

文化大學宿舍議題，侯友宜日前表示，土地是老婆娘家財產，由文化大學使用管理，如果文大使用不當，該怎麼處理就怎麼處理。他強調自己一生坦蕩蕩，光明磊落。

但有網路媒體報導，就在台北市長柯文哲下令調查侯友宜夫婦在文化大學宿舍案有無違法的敏感時刻，新北市政府副秘書長邱敬斌、新北市城鄉發展局副局長汪禮國，到台北市都發局密談，外界質疑有關說之嫌。

洪耀福今天與媒體茶敘時質疑，侯友宜處理此事，裝得很不在乎，好像和自己沒關係，但實際作為「露了餡」，顯示侯友宜很著急。

他還說，侯友宜的命脈等於掐在柯文哲手中，此事可大可小；外界認為柯文哲幫民進黨打侯友宜，洪耀福則說「沒有啦」，柯文哲要怎麼做，是本著北市府權責處理，從來沒說要幫民進黨去做什麼。

洪耀福建議，侯友宜可仿效立法院長蘇嘉全當年參選副總統時的農舍事件，把宿舍捐出來當社會住宅，對選情有幫助，也是最好的解套方式。

他也開玩笑地說，「一個有101間套房的人，幹嘛去選新北市長」，侯友宜回去一定會被太太要求跪算盤。

台北市都發局長林洲民今天接受廣播專訪時表示，須由教育部或文大認定是否為宿舍，都發局立場就是辦理會勘。

侯友宜則在稍早時發布新聞稿表示，位於華岡段2小段616地號的屋舍屬於太太家族的財產，民國86年從規劃到興建使用階段，一切都依法辦理，並在100年統租給中國文化大學，針對他太太的家族把房屋租給文大所引發討論，他非常樂見台北市都發局介入瞭解，也盼最快時間內表達立場，他可以依據辦理。

侯友宜文化大學宿舍

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