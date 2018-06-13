發送弱勢物資被指賄選 花蓮縣府：不實指控將依法追究

2018-06-13 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



民進黨今天指控花蓮縣府送給弱勢的三節物資包裝袋上印有縣長夫人徐榛蔚的照片，涉及賄選；縣府晚間發出聲明，強調送物資是關懷弱勢，與選舉扯不上邊，民進黨有關人員不實指控恐涉及誣告、加重誹謗、違反選罷法意圖使人不當選之嫌，縣府會依法追究刑責。

縣府三節物資外包裝袋印有縣長傅崐萁與夫人徐榛蔚拱手的照片，因為徐榛蔚也是下屆縣長參選人，民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫及黨中央今天共同召開記者會指控涉賄。

縣府法律顧問林武順、許正次兩位律師表示，縣府每年三節發放弱勢族群生活物資，行之有年，而且年年都是同樣的照片，縣長夫妻照片的訴求是「家庭和諧、幸福美滿」，拱手代表的意義是「祝福與關懷」，包裝袋的文字也是年年相同，完全沒有與選舉有關的文字與圖案。

縣府強調，縣府於春節、端午及中秋三節發放生活物資，每年照顧1萬5000戶弱勢民眾，9年來共發放25次，經費都經過縣議會審議通過才執行，是社會福利，並非今年才有。

縣府指出，發放前會主動連結13鄉鎮公所、戶政、消防、警政、衛生等單位，或邀請各志工團體，希望藉由各單位的參與，進行各項衛生、消防安全或社福法令等政策宣導，沒想到遭人用這種詆毀、抹黑弱勢鄉親關懷，獲取政治利益的手段，豈不令人唾棄？