唐國師臉書催投票？ 原是市議員參選人撞臉KUSO

2018-06-13 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



臉書「半調子文青」昨天貼出星座專家唐綺陽對巨蟹座說「如果妳今年再沒有談戀愛，就要等到12年後」的圖片，註解「我直接剃度出家好不好！！！（氣哭）」引發網路瘋傳，而被認為長得與唐綺陽神似的時代力量新北市議員參選人曾柏瑜，就KUSO類似構圖的圖片，鼓勵12星座年底出來投票，讓人爆笑。

有「國師」稱號的星座專家唐綺陽，近期與女性生理用品業者合作拍攝12星座下半年戀愛運勢影片，其中巨蟹座影片一開頭就說「如果妳今年再沒有談戀愛，就要等到12年後囉，所以要好好把握」挑眉逗趣的神情被臉書「半調子文青」截圖分享，不到1天超過1500次分享，逾3000次按讚。

時代力量新北市第8選區（新店、烏來、深石坪）議員參選人曾柏瑜搭上時事哏，今天趁著行程空檔拍攝類似構圖的照片，再由助理後製字幕KUSO，同樣獲得網友好評，文章貼出1小時左右就有近百分享、近600人按讚。