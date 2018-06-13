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唐國師臉書催投票？ 原是市議員參選人撞臉KUSO

2018-06-13 20:59聯合報 記者祁容玉╱即時報導

臉書「半調子文青」昨天貼出星座專家唐綺陽對巨蟹座說「如果妳今年再沒有談戀愛，就要等到12年後」的圖片，註解「我直接剃度出家好不好！！！（氣哭）」引發網路瘋傳，而被認為長得與唐綺陽神似的時代力量新北市議員參選人曾柏瑜，就KUSO類似構圖的圖片，鼓勵12星座年底出來投票，讓人爆笑。

有「國師」稱號的星座專家唐綺陽，近期與女性生理用品業者合作拍攝12星座下半年戀愛運勢影片，其中巨蟹座影片一開頭就說「如果妳今年再沒有談戀愛，就要等到12年後囉，所以要好好把握」挑眉逗趣的神情被臉書「半調子文青」截圖分享，不到1天超過1500次分享，逾3000次按讚。

時代力量新北市第8選區（新店、烏來、深石坪）議員參選人曾柏瑜搭上時事哏，今天趁著行程空檔拍攝類似構圖的照片，再由助理後製字幕KUSO，同樣獲得網友好評，文章貼出1小時左右就有近百分享、近600人按讚。

曾柏瑜團隊以「如果你今年再沒有出來投票，那就要再等四年，所以要好好把握。」，再把4年換算成月、周、小時、分鐘、秒數，另外還有「如果你今年再沒有出來投票，那就要再等96個節氣」、「如果你今年再沒有出來投票，那就要再等到隔壁阿明畢業」、「「如果你今年再沒有出來投票，那就要再等到下次世界盃」，網友大讚「有哏」。

新北市議員參選人曾柏瑜模仿搞笑星座專家唐綺陽對巨蟹座說「如果妳今年再沒有談戀愛，...
新北市議員參選人曾柏瑜模仿搞笑星座專家唐綺陽對巨蟹座說「如果妳今年再沒有談戀愛，就要等到12年後」的圖片，被網友大讚「有哏」。圖／翻攝自曾柏瑜臉書
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臉書「半調子文青」昨貼出星座專家唐綺陽對巨蟹座說「如果妳今年再沒有談戀愛，就要等...
臉書「半調子文青」昨貼出星座專家唐綺陽對巨蟹座說「如果妳今年再沒有談戀愛，就要等到12年後」的圖片，引發網路瘋傳，引發參選人模仿搞笑。圖／翻攝自臉書「半調子文青」
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新北市議員參選人曾柏瑜模仿搞笑星座專家唐綺陽對巨蟹座說「如果妳今年再沒有談戀愛，...
新北市議員參選人曾柏瑜模仿搞笑星座專家唐綺陽對巨蟹座說「如果妳今年再沒有談戀愛，就要等到12年後」的圖片，被網友大讚「有哏」。圖／翻攝自曾柏瑜臉書
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