民調與鄭文燦差15到20% 陳學聖：每月追2%

2018-06-13 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



國民黨桃園市黨部今天舉行黨員端午節聯誼活動，將迎戰桃園市長鄭文燦的藍營參選人、立委陳學聖上台致詞表示，最新民調與鄭差距約15%到20%之間，他認為差距不遠，且桃園向來藍大於綠，剩下5個月，他目標每月追上2%，11月24日選舉日將是他與鄭的「黃金交叉」，呼籲黨員把票投出來，重返藍天。

陳學聖說，2個月前自己剛被提名參選市長，當時民調指他約輸30%或40%，短短2個月就追上只剩15%，「以目前的差距，要追上其實並不是那麼的遙遠」，他分析桃園藍綠板塊藍52%、綠48%，「把票催出來，就能成功！」

「年底要勝選只有3招，第一招出來投票、第二招出來投票，第三招還是出來投票！」陳學聖今天也在場大力催票，請大家做他的分身，到基層的每一個角落去告訴大家出來投票，他堅信11月24日晚上10點鐘，選情一定會翻盤。

黨部主委楊敏盛、立委吳志揚今天也出席端午活動，為陳學聖站台，吳志揚說，民進黨籍縣市首長就是小英最大樁腳，樁腳若未拔除，可能又要受苦四年，他也感嘆，台灣在國際局勢上不斷被邊緣化，人才也不斷被吸到國外去。唯有國民黨重新執政、處理兩岸關係，維持他國邦交友誼，才能止血回生。