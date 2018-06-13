社福物資上印肖像被指賄選 徐榛蔚：綠營抹黑的假新聞

2018-06-13 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



國民黨下屆花蓮縣長參選人徐榛蔚駁斥綠營指控，強調在弱勢物資外包裝上印她和縣長的照片，作法行之有年，無關選舉。記者／林麒偉攝影 分享 facebook

國民黨下屆花蓮縣長參選人徐榛蔚，被綠營指控在關懷弱勢的物資包裝上印她的肖像，涉及賄選。徐反擊指出，物資發放每年都有，預算均經縣議會通過，民進黨某些人從不來關懷、參與，要選舉就指控每年都有的活動，實在是可恥至極；徐還說這樣抹黑，是不是可說綠營製造假新聞。

民進黨中央今天召開記者會，指控花蓮縣府使用公帑，在三大節日分送弱勢的米袋上，印有縣長傅崐萁及其妻、國民黨下屆花蓮縣長參選人徐榛蔚的相片，涉及賄選。徐榛蔚中午透過縣府發表聲明，表示民進黨中央今天上午召開記者會，對她本人及縣長的不實指控，完全是選舉手法及抹黑。

聲明中指出，花蓮縣府在每年三大重要節日時，發放民生物資關懷弱勢。她長期關心弱勢，相關活動一定參加，有時也代表因公不克出席的縣長出席，有如這類活動的另類代言人，再加上關懷弱勢訴求家庭幸福社會祥和，她身為縣長夫人，縣府才在物資外包裝印上她的肖像，這從傅崐萁上任第一年就這麼做，行之有年，也是常態且公開的活動，與選舉毫無關係。

徐榛蔚表示，物資發放預算每年都經議會通過，民進黨議員也都有參與預算審查，怎麼今年要選舉，就說是「圖利與賄選」，翻臉不認帳。

聲明中還說，「某些議員」自己不關心弱勢，怎麼怪起長期在地方關懷弱勢，照顧弱勢的徐榛蔚了？民進黨某些人從不來關懷、不來參與，要選舉了就來指控每年都有的活動，實在是可恥至極。台中林佳龍市長幫有投票權的市民爭取1日花博免費價值350元，難道也算賄選？