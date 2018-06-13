里長吐苦水 侯友宜：當選會下放錢權

2018-06-13 12:30 中央社 新北13日電



國民黨新北市長參選人侯友宜今天與里長座談，多名里長大嘆新台幣5萬元的里基層建設費用使用上綁手綁腳，侯友宜承諾若當選市長將錢權下放，充分授權，讓里長好做事。

侯友宜今天與基層里長舉辦座談會，他與里長對談上都很熟悉自在，就有里長說，早在侯友宜未宣布參選前，大家就已知道侯要選市長了，侯友宜笑說，這麼厲害。

但談到里長可使用的5萬元里基建費上，市府改制後限制很大，不再是「先斬後奏」，甚至3000元以上開支都要用共同採購契約，但採購的可能是早已停產且不合用的東西，做事上綁手綁腳。

有里長表示，在市府嚴格控制經費下，已讓里長覺得很無奈，甚至過去由區公所負擔的滅火器等設備，也都要從里長的5萬元中支應。

侯友宜說，里長工作是不分藍綠，他做事也是不分黨派。他了解5萬元的使用會讓里長做事上很不方便，這些事都是未來要面對的問題，其中包括大小里的工作差別，未來如何劃得更精確到位。