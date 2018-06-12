一天打7通給蕭萬長 蘇貞昌：汐止治水這樣開始

2018-06-12 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今前往汐止參加市議員周雅玲的市政說明會，蘇貞昌說，淹水後與時任行政院長蕭萬長到汐止現場，蕭萬長問「怎麼辦？」，他告訴蕭要宣布治理基隆河，沒想到回去卻說要考量，接著一天7通電話，122億初期治理就這樣開始。

蘇貞昌說，當時任台北縣長選連任贏29個鄉鎮，只輸新店、永和、中和、汐止，不過汐止沒有贏公道，因為汐止淹水解決是在他第二任的時候，那時候10天淹3次，汐止民眾臉都鐵青，入厝沒有請客人。

蘇說，大樓地下室都淹水，還淹到一、二樓，地下室抽乾都是泥土，電梯都在地下室爬不上去，12樓要喝水、沖廁所要走樓梯拿水，每天都在運動，他剛任縣長時，2個颱風接連來，淹水淹得都非常高。

蘇指出，時任行政院長蕭萬長與他同車看現場，下車見到淹水高度銷直說「怎麼辦」，他說「下車就是讓人家罵」，穿著皮鞋踩下去就到膝蓋，旁邊的婦人板著鐵青的臉就開罵，但冤枉啊，水又不是行政院長放的。

蘇貞昌說，他告訴蕭要宣布治理基隆河，蕭以為縣長說的一定對就宣布了，回辦公室電話就打到行政院長辦公室，問治理基隆河要趕快開始，但蕭卻說「這還要考量，要一百多億一時間來不及」，但院長答應就應該要立刻開始。

蘇說，他一天打7通電話，打到蕭萬長不敢接他電話，但122億初期治理就這樣開始，後來民進黨開始執政，就有5百多億治理基隆河，員山子分洪道完成，汐止就不會淹水。