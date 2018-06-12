親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
AIT新館今啟用
農作物產銷失衡
北農風波續發酵
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

一天打7通給蕭萬長 蘇貞昌：汐止治水這樣開始

2018-06-12 22:33聯合報 記者王敏旭╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今前往汐止參加市議員周雅玲的市政說明會，蘇貞昌說，淹水後與時任行政院長蕭萬長到汐止現場，蕭萬長問「怎麼辦？」，他告訴蕭要宣布治理基隆河，沒想到回去卻說要考量，接著一天7通電話，122億初期治理就這樣開始。

蘇貞昌說，當時任台北縣長選連任贏29個鄉鎮，只輸新店、永和、中和、汐止，不過汐止沒有贏公道，因為汐止淹水解決是在他第二任的時候，那時候10天淹3次，汐止民眾臉都鐵青，入厝沒有請客人。

蘇說，大樓地下室都淹水，還淹到一、二樓，地下室抽乾都是泥土，電梯都在地下室爬不上去，12樓要喝水、沖廁所要走樓梯拿水，每天都在運動，他剛任縣長時，2個颱風接連來，淹水淹得都非常高。

蘇指出，時任行政院長蕭萬長與他同車看現場，下車見到淹水高度銷直說「怎麼辦」，他說「下車就是讓人家罵」，穿著皮鞋踩下去就到膝蓋，旁邊的婦人板著鐵青的臉就開罵，但冤枉啊，水又不是行政院長放的。

蘇貞昌說，他告訴蕭要宣布治理基隆河，蕭以為縣長說的一定對就宣布了，回辦公室電話就打到行政院長辦公室，問治理基隆河要趕快開始，但蕭卻說「這還要考量，要一百多億一時間來不及」，但院長答應就應該要立刻開始。

蘇說，他一天打7通電話，打到蕭萬長不敢接他電話，但122億初期治理就這樣開始，後來民進黨開始執政，就有5百多億治理基隆河，員山子分洪道完成，汐止就不會淹水。

蘇笑說，汐止從一坪不到4萬變成4、50萬，以後分產記得要寫一份給他，隨後又說解決是他要做的事情，汐止要贏「公道啦」，拋開藍綠要選做事情，選他就對了。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今透露，當時他一天7通電話給時任行政院長蕭萬長，才讓基...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今透露，當時他一天7通電話給時任行政院長蕭萬長，才讓基隆河的122億初期治理開始。記者王敏旭／攝影
分享

淹水蕭萬長蘇貞昌2018新北市選舉九合一選舉

相關新聞

時力邀討論居住正義 蘇貞昌：要辯論很好

2018-06-12 22:27

藍營將提名 楊文科：爭取支持拚勝選

2018-06-12 22:29

蘇貞昌批新北市府團隊 「歸組壞了了」

2018-06-12 20:40

黃國昌邀侯友宜辯論 葉元之：刷存在感請去選新北市長

2018-06-12 20:14

林為洲被「做掉」 孫大千批黨中央當全民調出線者是傻瓜

2018-06-12 19:15

【即時短評】做掉你 就是國民黨的團結

2018-06-12 16:23

國民黨將提名楊文科 林為洲：深感遺憾

2018-06-12 15:27

4億捐款喬竹縣長提名二階讓徐欣瑩？國民黨：誰講告誰

2018-06-12 14:11

黃國昌遞邀請函 侯友宜：要選新北再談

2018-06-12 14:07

關鍵期末考！縣市長星等出爐 牽動年底地方首長選情

2018-06-12 13:43

新竹縣長人選底定 國民黨：明天常會提名楊文科參選

2018-06-12 13:35

國民黨擬提楊文科選竹縣長 林為洲：登記前還能改

2018-06-12 13:28

與蘇貞昌變政敵？侯友宜：沒有政敵啦！

2018-06-12 12:54

林為洲臉書貼圖沒自己 自嘲「我被做掉了」

2018-06-12 11:43

黃國昌遞討論邀請函 侯友宜：要選新北再來談

2018-06-12 11:32

侯友宜宿舍爭議推給文大 段宜康酸：很不重情重義

2018-06-12 11:12

昔諷謝深山「老肉」 蘇貞昌：當時歷練不夠、不應該

2018-06-11 22:42

蘇貞昌批國影中心延宕 侯友宜說任內完工

2018-06-11 22:36

新竹縣長提名 吳敦義：不排除13日通過

2018-06-11 20:14

拚新竹縣長提名 林為洲：爭取到參選登記前

2018-06-11 20:08

高思博：啟動區域計畫救龍崎

2018-06-08 10:02

【整理包】剩竹縣未定！ 2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-28 13:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

新身分證設計46票贏10萬票 網批：把人民莊孝維

2018-06-12 10:53

溫良「老英」卸任最忙啥？榮登「幫小英漏氣王」

2018-06-12 08:00

為什麼失去日本市場？幾張照片看出台灣香蕉的競爭力！

2018-06-12 16:02

年金改革7月上路 老師退休金月砍2萬2他怨遭背叛

2018-06-12 15:25

勝出的身分證設計僅46票遭狠酸 聶永真聲援：不要霸凌

2018-06-12 13:12

侯友宜淚談喪子之痛 「沒有比這個還痛的事情」

2018-06-12 14:59

張麗善列舉民進黨假消息：蔡英文請先去關三天

2018-06-11 23:41

【即時短評】收編社運人士 收起反省執政的照妖鏡

2018-06-12 07:01

沈榮津用核廢料打臉馬英九 核四前廠長：這個有解

2018-06-12 18:48

【即時短評】做掉你 就是國民黨的團結

2018-06-12 16:23

孫大千：政府把不好聽的新聞當假新聞 誤判情勢

2018-06-12 08:04

她臉書實測湯匙喝珍奶 結果下場超狼狽

2018-06-12 09:18

獨／馬英九能當蔣經國的英文秘書 AIT這位竟是中間人

2018-06-12 09:54

那些年AIT擠滿人 有人忙抗議有人等美簽

2018-06-12 16:24

公教退休所得重算處分寄發…試院：復審恐逾16萬件

2018-06-12 01:16

周玉蔻爆料：陳菊一通電話 民進黨定調挺吳音寧

2018-06-12 09:37

林為洲被「做掉」 孫大千批黨中央當全民調出線者是傻瓜

2018-06-12 19:15

扁：陸戰隊入AIT 與台美關係增溫無關

2018-06-12 09:10

北農農委會官股常董邱進福：五大公會支持吳音寧

2018-06-12 09:41

AIT新館落成 蔡英文：台美續譜令人振奮的新章節

2018-06-12 11:46

香蕉價崩 黃子哲批蔡英文7年前就開了芭樂票

2018-06-12 15:35

「爸爸下車了！」幼子聲聲喊 飛官吳彥霆迎靈至花蓮

2018-06-12 16:48

傘兵墜地 參謀總長下令停產T-10人員傘改採外購

2018-06-12 11:25

AIT啟用統促黨送匾 白狼：請美國人懸崖勒馬

2018-06-12 10:21

銷毀六百噸次級香蕉 產地價格立刻回穩

2018-06-12 11:18

46>97498？新身分證誰說的算？ 網友打臉內政部

2018-06-12 11:30

AIT新館今落成 多個團體徹夜北上陳抗

2018-06-12 07:10

影／林聰賢指示餘糧930元收購 農會：賠錢誰出？

2018-06-12 14:47

吃蕉救蕉價 青農：下個悲情劇碼的開始

2018-06-11 23:51

滅音大砲X16 陸軍特戰空中狙擊組戰力曝光

2018-06-12 18:23

吳音寧爭議 詩人渡也：總統不宜管民間公司事

2018-06-12 13:44

林濁水：副總統如盲腸 廢了吧

2018-06-12 12:32

蔡總統罵完 農委會南北動員救稻

2018-06-11 23:33

賴揆蕉皮料理法 林郁方：家種一輩子香蕉沒聽過

2018-06-12 12:07

環時：台灣每貼一次美國 就要付出重大代價

2018-06-12 10:50

AIT新館落成 蔡與馬同台無交集 與助務卿互動佳

2018-06-12 12:06

AIT新館落成揭開面紗 以後來這裡辦簽證

2018-06-12 09:03

退休公教退休金7月起遞減 高市藍營協助提訴願復審

2018-06-12 12:10

建議重啟服貿 徐永明質疑馬英九是「北京傳聲筒」

2018-06-12 09:21

賴神說水煮香蕉養生？丁守中幕僚試了：可吃但不推

2018-06-12 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top