4億捐款喬竹縣長提名二階讓徐欣瑩？國民黨：誰講告誰

2018-06-12 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨新竹縣長提名撤銷全民調，確定將提名現任副縣長楊文科參選。黨內傳出是因之前科技大老宣明智拜會黨主席吳敦義時，承諾要捐經費拮据的國民黨4億元，換取提名楊文科以「實質禮讓」民國黨主席徐欣瑩所致。國民黨嚴正否認，「無稽之談」。

國民黨組發會主委李哲華表示，整合新竹縣長提名過程從未聽過相關說法，很難想像傳言的內容依據何在，質疑是「有心人士」為阻止楊文科被提名而惡意造謠。李哲華質疑，當初決定不民調時，也有人說縣黨部主委陳見賢是黨口袋名單，但事實如何？

李哲華強調，黨在整合新竹縣長提名過程，「從來沒有過這個考量」，「絕對沒有」，相關傳言已有惡意破壞國民黨團結與新竹縣長勝選契機之虞，只要誰敢公開署名這樣講，「馬上提告」，會窮盡一切方法討公道。

對於外傳國民黨新竹縣長提名撤銷全民調是要「二階段禮讓徐欣瑩」，李哲華反問，國民黨深為最大在野黨，有必要自甘墮落與其他在野黨整合？相對的，徐欣瑩身為堂堂民國黨主席，「怎會與國民黨二階段」？傳言不盡公允。

對於外界質疑國民黨新竹縣長提名捨全民調是破壞制度，李哲華說，「勝選有很多方法可以用」，但維持黨內團結更是提名過程讓黨能永續發展之道；特別是面對民進黨這種鴨霸政府，國民黨縣長提名要講什麼身段？

黨務人士則說，林為洲應該思考，新竹縣地方人士，包含縣長邱鏡淳與縣議會副議長陳見賢2年前立委選舉都支持林，這次縣長提名卻袖手旁觀，甚至反目相向；如果不是因為地方對林為洲的反彈，黨中央何必給自己找麻煩，撤銷竹縣長提名全民調機制。