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到蘇貞昌晚會「朝聖」 葉元之：造謠到嘆為觀止

2018-06-10 19:47聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

A7合宜住宅汙水處理成了近日新北市長選戰熱門話題，民進黨新北市長蘇貞昌陣營昨舉辦晚會，主題是「如何用24天解決A7合宜住宅汙水問題」，前新北市副發言人、新北市議員參選人葉元之特別前去現場直播，他今天表示，「難不成謊話說100遍，就會變成事實嗎」？

葉元之指出，之前他已出示公文，打臉蘇貞昌是在騙選票，但還是很好奇，蘇怎麼好意思開這晚會，所以和也同是新北市議員參選人的簡皇譽前去蘇晚會「朝聖」，看看蘇如何把別人的努力成果，攬成自己的功勞。

葉元之說，這是他第一次踏入民進黨的場子，果然嘆為觀止，「原來一個人可以這麼不要臉、可以這麼會造謠，攬功能力也是第一把交椅。難不成謊話說100遍，就會變成事實嗎？」

首先，蘇貞昌批評A7合宜住宅是吳敦義朱立倫搶功，要盡快讓它完工，才沒建汙水處理廠，還說葉世文是朱立倫愛將，葉世文A錢，讓大家受害。葉元之反駁，A7合宜宅完工時已是民進黨執政，新北市政府還提醒中央會有汙水問題，但不被接受。而且，朱立倫從來沒跟葉世文共事過，「蘇老縣長，你累了嗎？」

此外，葉元之也說，蘇貞昌對於那24天到底做了什麼，根本講不清楚。只說在5月20日會勘時大家說要蓋個大水管，把汙水流到南崁溪。但事實上，蓋大水管是新北市政府在今年1月提出的建議，內政部營建署在5月8日就已同意補助，時間早在蘇貞昌5月20日會勘前。葉元之酸，「這件事到底關蘇貞昌屁事啊！蘇貞昌你要不要說三環三線也是你蓋的？」

而針對蘇貞昌批市府去年蓋好鶯歌污水處理中心，卻沒接汙水管，所以沒汙水可處理，葉元之表示，市府已完成三鶯地區900戶生活汙水接管。他反指汙水接管率低是蘇貞昌的問題，因為蘇卸任前只完成5%的汙水下水道接管，現在新北市已達87.56%，7年來每年成長6-8%。「這種艱困的工程，蘇貞昌不做，朱立倫來做，蘇貞昌還好意思講別人？」

最後，葉元之也指出，昨天他去「朝聖」，居然有蘇陣營的人說，要不是有志工保護，他早就被打了。葉元之酸，他本來以為民主的價值是尊重不同的聲音，原來蘇陣營是看到別黨的人就要使用暴力，實在好可怕。

新北市議員參選人葉元之。圖／葉元之提供
新北市議員參選人葉元之。圖／葉元之提供
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蘇貞昌葉元之2018新北市選舉九合一選舉

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