獨／竹縣長國民黨若徵召楊文科 林為洲：會爭取到底

2018-06-10 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



國民黨新竹縣長選舉提名方式爭議未解，外傳黨中央為了鞏固新竹縣整體盤勢，將可能徵召新竹縣副縣長楊文科出馬。對此，有意爭取縣長提名的立委林為洲接受本報訪問時，表態會爭取到底，「到8月27日候選人登記申請前，都還有機會」。

據指出，中央經評估各種組合後，認為楊文科既可兼顧客家族群、竹科票源，可能引發的衝突最小，又不會導致地方分裂，可望於13日召開中央提名協調小組決定，並送當天下午中常會正式通過徵召。

楊文科回應，現在積極勤跑基層及拜會鄰里，為自己做好準備，一切還是等中常會決定。

林為洲則說，若外傳徵召人選屬實，他感到遺憾，不只傷害到國民黨的信任度，也對其他候選人不公，畢竟都準備了半年之久。

他認為，8月27日中選會登記時，才算是代表政黨參選，在這之前都有可能改變，若國民黨以勝選為考量，他會努力爭取機會。「若民調、選情報告到最後仍是我最高，中央應重新評估，真正以勝選為主。」外傳他可能脫黨參選，他強調「我不會脫黨參選，但一定會努力到最後。」

對此，楊文科說，立委林為洲是很認真的同志，尊重他的決定，中常會還沒公佈之前，大家都有機會，但希望他可以以黨勝選為目標，一起努力。