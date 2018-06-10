丁、侯何時合體？ 丁守中：預計8月提共同政見

2018-06-10 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國民黨台北市長丁守中今天和北市議員參選人李明賢、李伯毅、張斯綱以及新北市議員葉元之等人今天從基十一號水門出發，騎至內湖復育園區，關心內湖垃圾山問題。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 台北市長選戰打得火熱，國民黨台北市長丁守中今天和北市議員參選人李明賢、李伯毅、張斯綱以及新北市議員葉元之等人一同在北市河濱自行車道「合體」造勢，強打「齊心協力，雙北大勝利」。

不過外界關心，丁守中何時才會和新北市長參選人侯友宜合體？丁守中笑著表示，快了，目前大家各自跑基層，預計8月左右會提出共同政見，包括北北基宜，甚至是六都的都會提出來，今天則是不分雙北議員，一同來幫李明賢造勢。

丁守中一行人今天從基十一號水門出發，騎至內湖復育園區，關心垃圾山問題。丁守中表示，內湖垃圾山占地15公頃，又突入基隆河行水區50公尺，所以這邊不僅河道狹窄，水質也比較髒，問題就出在於內湖垃圾山還有90萬平方米沒有移除，長期雨水滲漏造成的。

丁守中說，內湖垃圾山有三分之一是腐植土，三分之一是瓶瓶罐罐，三分之一是垃圾，其中垃圾可以就近燒掉，腐植土、瓶瓶罐罐則可以賣錢，這樣就可以替內湖多出10幾公頃土地，改作綠帶公園或是河岸觀光藝文沙龍區。

丁守中說，像是波士頓、邁阿密、聖地牙哥等很多城市在河濱都有藝文沙龍區，音樂咖啡屋、街頭藝人表演等，儘管內湖垃圾山這邊因為腹地較小，不太適合，不過可以做為綠地公園，大佳、美堤等河濱公園則可設藝文沙龍區。

此外，丁守中還提到雙北的汙水下水道接管率雖然大幅提升，但不管是基隆河還是景美溪的水質都無法有效提升，這是因為傳統大樓的陽台排水管走的是雨水下水道，不是汙水下水道，但國人習慣把洗衣機放在陽台，導致汙水直接走雨水下水道排入河中，水質自然無法提升。

丁守中說，自己過去已在立院提案，新建大樓的陽台排水管都走汙水下水道，未來也會在雙北合作，在各自的議會、市府提案，補助老舊公寓的陽台排水走汙水下水道。

對於民進黨打算換掉北農總經理吳音寧止血，不過台北市長柯文哲日前卻發臉書挺吳，挨批兩面手法。丁守中說不要太多算計，畢竟吳音寧出任主要是因為柯文哲和民進黨的肉桶政治，現在打翻了，他們之間擺不平，但經營農產公司要靠專業、靠能力，單單只是肉桶政治，會犧牲市民福祉。