邱建富掌彰化縣黨部 要打破民進黨縣長無法連任魔咒

2018-06-09 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



新任民進黨彰化縣黨部主委邱建富就職時，強調「縣長連任、議會過半、五合一全壘打」是他的目標。照片／邱建富提供 分享 facebook 年底即將卸任的彰化市長邱建富，先行接下民進黨彰化縣黨部主委，掌握選舉機器，近程目標可問鼎區立委，遠程則放在四年後的縣長寶座，但眼前的打贏年底五合一選舉，輔選現任縣長魏明谷連任，是他的一大挑戰，或許會決定他的政治前途。

民進黨彰化縣黨部第15、16屆主任委員交接典禮昨晚在彰化市大和屋國際美食館舉行，由民進黨中常委陳勝宏的監誓與監交，約有8百餘人與會，爭取連任的彰化縣長魏明谷也到場致賀，並一起高呼勝選口號。卸任主委鹿港鎮長黃振彥則將專注下屆立委選舉。

新任主委邱建富強調，他接下黨部主委後有3大任務，首先是全力輔選年底的五合一選舉，打破過去民進黨縣長無法連任的魔咒，並達成「縣長連任、議會過半、五合一全壘打」目標；其次，加強民進黨的形象宣傳；第三項任務則是加強組訓，為民進黨培植更多的人才！

新任邱建富從政16年，歷任兩屆彰化縣議員、兩屆彰化市長，政通人和、施政績效深獲口碑，他曾參與彰化縣長黨內初選飲恨，並曾參選過3次的民進黨彰化縣黨部主委，都以些微票數落敗，終於在今年5月27日以3478票的高票，如願當選民進黨彰化縣黨部第16屆的主委。