親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
農地種電亂象多
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

MLB／大谷韌帶損傷進傷兵 天使：望避免TJ手術

邱建富掌彰化縣黨部 要打破民進黨縣長無法連任魔咒

2018-06-09 07:58聯合報 記者劉明岩╱即時報導

新任民進黨彰化縣黨部主委邱建富就職時，強調「縣長連任、議會過半、五合一全壘打」是...
新任民進黨彰化縣黨部主委邱建富就職時，強調「縣長連任、議會過半、五合一全壘打」是他的目標。照片／邱建富提供
分享
年底即將卸任的彰化市長邱建富，先行接下民進黨彰化縣黨部主委，掌握選舉機器，近程目標可問鼎區立委，遠程則放在四年後的縣長寶座，但眼前的打贏年底五合一選舉，輔選現任縣長魏明谷連任，是他的一大挑戰，或許會決定他的政治前途。

民進黨彰化縣黨部第15、16屆主任委員交接典禮昨晚在彰化市大和屋國際美食館舉行，由民進黨中常委陳勝宏的監誓與監交，約有8百餘人與會，爭取連任的彰化縣長魏明谷也到場致賀，並一起高呼勝選口號。卸任主委鹿港鎮長黃振彥則將專注下屆立委選舉。

新任主委邱建富強調，他接下黨部主委後有3大任務，首先是全力輔選年底的五合一選舉，打破過去民進黨縣長無法連任的魔咒，並達成「縣長連任、議會過半、五合一全壘打」目標；其次，加強民進黨的形象宣傳；第三項任務則是加強組訓，為民進黨培植更多的人才！

新任邱建富從政16年，歷任兩屆彰化縣議員、兩屆彰化市長，政通人和、施政績效深獲口碑，他曾參與彰化縣長黨內初選飲恨，並曾參選過3次的民進黨彰化縣黨部主委，都以些微票數落敗，終於在今年5月27日以3478票的高票，如願當選民進黨彰化縣黨部第16屆的主委。

企業界出身的邱建富，自認是以企業管理精神，來經營彰化市政，他強調，任內積極推動的重大建設陸續定案或規劃中的重大建設，包括鐵路原線高架化、臺中捷運延伸彰化市、彰化市汙水下水道、原第二停車場BOT規劃案等，與縣長魏明谷、立委黃秀芳合作向中央爭取的重大建設經費近700億元；同時，規劃五大觀光軸線，讓彰化市觀光人數逐年快速成長。

民進黨彰化縣黨部第15、16屆主任委員交接典禮昨晚在彰化市大和屋國際美食館舉行，...
民進黨彰化縣黨部第15、16屆主任委員交接典禮昨晚在彰化市大和屋國際美食館舉行，新任主委邱建富(右6)、縣長魏明谷(右7)等人，一起牽手高呼團結勝利口號。照片／邱建富提供
分享
民進黨彰化縣黨部第15、16屆主任委員交接典禮昨晚在彰化市大和屋國際美食館舉行，...
民進黨彰化縣黨部第15、16屆主任委員交接典禮昨晚在彰化市大和屋國際美食館舉行，新任主委邱建富(右)從卸任主委黃振彥(左)手中接下印信，由中常委陳勝委監交。照片／邱建富提供
分享

民進黨邱建富

相關新聞

30元查賄標準 暫時將不改變

2018-06-09 00:11

六都市長選舉加溫 高雄參選人紛設政治獻金專戶

2018-06-08 23:44

挺家鄉農友 侯友宜、張瑞山叫賣不分藍綠

2018-06-08 23:15

許忠信承諾「長住新營」 黃偉哲：建設比市長住哪重要

2018-06-08 14:52

竹縣長提名爭議 羅智強指吳敦義發言有三個可被質疑點

2018-06-08 14:47

竹縣長提名方式不同調？ 吳敦義要馬英九祝黨運興隆

2018-06-08 14:29

影／叫賣嘉義香蕉、鳳梨狂補貨 侯友宜：有夠讚

2018-06-08 14:28

竹縣提名不同調 馬吳今同台

2018-06-08 14:27

竹縣長提名與黨各自表述？ 馬英九：仍希望能照制度走

2018-06-08 13:01

馬英九建議竹縣長提名回歸制度 吳敦義：仍循常會決議

2018-06-08 12:28

新竹縣長提名人選 孫大千：請黨中央尊重黨內民主

2018-06-08 12:15

侯友宜幫嘉義果農賣香蕉鳳梨 民眾大排長龍搶購

2018-06-08 11:26

高思博：啟動區域計畫救龍崎

2018-06-08 10:02

【整理包】剩竹縣未定！ 2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-28 13:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

我女外交官霸氣回應澳航：台灣從來不是中國的一省

2018-06-08 11:00

北農送酒事件延燒市府？劉奕霆：有送府院和五都發言人

2018-06-08 16:12

顏擇雅：反對貼吳250工讀生標籤 看報表很了不起嗎

2018-06-08 11:44

「用電大戶節能方案」喊卡 張善政：愚蠢決策怎來的？

2018-06-08 16:51

【重磅快評】小英不辭砲火保人 原來三貴最貴是音寧

2018-06-08 15:08

【即時短評】蔡總統英明 假新聞在這裡

2018-06-08 10:45

台大名醫談瑞典成功轉型「台灣人眼光不要再藍綠了」

2018-06-08 16:10

蔡正元：陳吉仲別亂扯 不是吳音寧賺的 是我賺的

2018-06-08 17:53

淌血！旗山集貨場香蕉堆置如山 都拿去餵牛

2018-06-08 13:29

新竹縣長提名人選 孫大千：請黨中央尊重黨內民主

2018-06-08 12:15

總統府譴責在野黨造假 呼籲停止傷害國家及農民

2018-06-08 19:12

影／吳音寧議場頻講錯話見死不救？柯：可憐的是這個國家

2018-06-08 18:18

光電溫室不合法 老農揹債6千萬困愁城

2018-06-09 00:25

溝通有效！QS網站我大學撤五星旗 改列台灣

2018-06-08 23:01

農地種電 立委：政策形同對農民挖陷阱

2018-06-09 00:19

傳綠營高層要讓吳音寧下台 洪耀福否認

2018-06-08 21:41

軍人年改將提500案修正動議 國民黨團今晚排班卡位

2018-06-08 19:11

柯文哲：我當市長後 公務員都變聰明了

2018-06-08 15:28

台友邦宏都拉斯不保？ 美眾議員：相信宏國會留下來

2018-06-09 06:39

馬英九建議竹縣長提名回歸制度 吳敦義：仍循常會決議

2018-06-08 12:28

柯文哲臉書稱讚吳音寧 姚文智：柯像川劇變臉

2018-06-08 22:36

柯文哲命政風查帳 邱文祥：吳音寧蠻可憐的

2018-06-08 10:29

柯文哲稱讚吳音寧：對台灣農業的熱情值得肯定

2018-06-08 18:40

傳蔡英文擬8月出訪並過境美東 美國務卿：對台政策不變

2018-06-09 01:25

吳音寧21日前被換掉？洪耀福：沒聽說

2018-06-08 22:12

反空機降操演戰甲車滿場飛奔 幕後英雄是他們

2018-06-08 12:45

侯友宜幫嘉義果農賣香蕉鳳梨 民眾大排長龍搶購

2018-06-08 11:26

立院協商破局 周邊拒馬封路

2018-06-08 16:46

陳抗遭載送市郊「丟包」 監院要求警察檢討

2018-06-09 00:03

竹縣長提名方式不同調？ 吳敦義要馬英九祝黨運興隆

2018-06-08 14:29

總統挺吳音寧是藍綠惡鬥？議員批柯文哲提油救火

2018-06-08 11:50

八百壯士重返立院部署四波街頭運動 喊糧草不足

2018-06-08 13:11

高溫假有譜？ 勞動部長：沒有規劃 建議調整作息

2018-06-08 13:33

談大巨蛋 邱文祥：柯P這樣的行事作風，誰還敢做事？

2018-06-08 09:56

竹縣長提名爭議 羅智強指吳敦義發言有三個可被質疑點

2018-06-08 14:47

影／叫賣嘉義香蕉、鳳梨狂補貨 侯友宜：有夠讚

2018-06-08 14:28

張善政任主委？ 丁守中：競選總部成立時公布

2018-06-08 15:05

影／為丁守中造勢 馬英九、吳敦義同框互動冷

2018-06-08 15:03

蔡英文：外交遭遇中國打壓 我們沒有灰心屈服

2018-06-08 22:30

阿扁義賣勇哥塑像竟沒違規 黃子哲批法務部開綠燈

2018-06-08 20:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top