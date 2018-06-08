親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
漢光演習秀戰力
F-16戰鬥機墜毀
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
營養午餐吃得讚
政治
軍事
綜合

首例！萬安演習開車撞騎士 他驚「罰15萬？」

都是超音速飛彈 美製航速慘輸 只能當全球小三

高思博：啟動區域計畫救龍崎

2018-06-08 10:02聯合新聞網 台南訊

圖／資料照片
圖／資料照片
分享
台南市龍崎牛埔地區，是全世界唯一在熱帶氣候區域的惡地地形，不但被規劃為事業廢棄物處理中心，業者還已經偷跑整地，國民黨台南市長參選人高思博指出，廢棄物掩埋場選址錯誤，不僅嚴重破壞自然生態環境，更會影響國土、水資源安全，遺禍子孫，他主張啟動區域計畫，才能將龍崎工廠與世界級自然地景做完整的保留。

高思博表示，政府及有關單位對文化資產的處理方式與態度，凸顯對於維護及保存世界級景觀的輕忽與無知，可說是相當短視，甚至被外界懷疑有複雜的利益糾葛其中。他說，龍崎牛埔地區是全世界唯一在熱帶氣候區域的惡地地形，台南能擁有龍崎地景這種世界級自然景觀，彌足珍貴，政府及有關單位應該以更長遠、更宏觀的思維，審慎研擬保存維護或轉型再創造的相關規劃。

高思博指出，依據相關資料，全世界大部分的惡地都被劃定為保護區、國家公園，而當自然文化遺產成為觀光熱點的同時，台灣必須思考，針對龍崎地景這個獨特的泥岩惡地，做特別的規劃與保護。他說，「文化資產保存法」及施行細則已經明確訂定，具有特殊地形、地質意義的地區為自然文化景觀的一部分，得依法劃設為「自然保留區」加以保護。

高思博救龍崎的方法：啟動區域計畫要怎麼做呢？他說，將原龍崎工廠340公頃範圍內的土地，重新劃設為公園用地，將龍崎工廠與世界級自然地景做完整的保留，為後世子孫留下珍貴財產。龍崎工廠原本是一間炸藥製造工廠，在102年完全停產，台灣重大建設如翡翠水庫、中部橫貫公路、蘇花公路、雪山隧道等工程，都使用過龍崎工廠生產的炸藥，是很好的工廠遺址。

高思博強調，事業廢棄物掩埋場選址錯誤，可能造成永久性環境污染，或是嚴重破壞自然生態環境，甚至影響國土、水資源安全，遺禍子孫，後果難以想像。

相關新聞

藍竹縣長提名 馬吳「一個制度、各自表述」…

2018-06-08 00:27

馬聲明挺制度…林為洲：贊成 縣黨部：尊重黨中央

2018-06-08 00:35

支持農民…侯友宜吃西瓜過生日 蘇貞昌買香蕉挺蕉農

2018-06-07 23:36

蘇貞昌汐止開講 「拜託讓我在汐止贏一次！」

2018-06-07 21:50

蘇貞昌：有人跑到隔壁縣選舉 我是到中央為新北服務

2018-06-07 21:29

曾永權拜會 馬英九仍希望黨內初選依制度走

2018-06-07 20:26

洪耀福批侯對市政陌生 侯辦酸：幹話多到令人害怕

2018-06-07 17:34

民進黨批侯打朱 朱家軍出面還擊

2018-06-07 16:29

吳敦義不讓林為洲選新竹縣？洪耀福：誅殺降將有失厚道

2018-06-07 16:10

批侯友宜拿教部補助租宿舍 綠委：完全是時代恥辱

2018-06-07 15:41

又談侯友宜 洪耀福：發現他對市政很陌生 令人害怕

2018-06-07 15:35

冷眼集／制度隨人變 海豚又轉彎?

2018-06-07 14:40

林為洲：提名辦法貿然更改 傷黨

2018-06-07 14:39

國民黨竹縣提名爭議 馬英九「挺制度」

2018-06-07 14:39

國民黨竹縣長提名爭議 洪秀柱辦：不能像換柱因人設事

2018-06-07 13:10

馬英九挺竹縣長提名回歸制度 林為洲：不是因拜訪馬

2018-06-07 12:39

竹縣長提名爭議馬英九挺制度 國民黨：盼尊重民主決定

2018-06-07 12:31

選區好大 體能hen操 縣市長保養秘招是…

2018-06-07 11:00

新竹縣提名爭議 馬英九：按制度走大家都不會有意見

2018-06-07 09:46

【整理包】剩竹縣未定！ 2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-28 13:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

廖玉蕙：吳音寧犯什麼天條 受抄家滅族大難

2018-06-07 13:02

綠營讓吳音寧「一夜洗白」 原來都是為了他

2018-06-07 21:47

國民黨：民進黨幹話治國 精選十句是這些

2018-06-07 20:54

陳吉仲批表現差 韓國瑜嗆：你視官位比祖宗牌位重要

2018-06-07 13:32

年薪250萬卻硬要說月薪14萬 他神解析吳音寧的「特殊價值觀」

2018-06-07 14:07

攤開吳音寧「會做事」事件簿 蔡英文同路人

2018-06-08 08:00

水果價崩 鳳梨王子楊宇帆：拜託不要作秀吃水果

2018-06-07 11:43

【重磅快評】吳音寧PK韓國瑜 農委會拿「假新聞」助攻

2018-06-07 15:56

吳音寧挨批 吳晟心疼：「有哪個父親受得了」

2018-06-07 13:07

散布香蕉傾倒不實照片？徐永明要「政治禿鷹」道歉

2018-06-07 18:16

殺很大！兩岸一家親說「拍謝」 柯民調掉15%

2018-06-07 23:50

小英心疼吳音寧被假新聞傷害 孫大千舉證打臉

2018-06-08 08:45

誤判颱風假誰之過？氣象局長霸氣回：氣象局扛大部責任

2018-06-07 17:42

香蕉價格又崩盤 政府知道真相卻不敢說

2018-06-07 14:43

吳音寧爭議 段宜康：韓國瑜會打人議員不敢罵？

2018-06-07 12:45

鳳梨農恐賠千萬 羅智強：蔡英文不倒台灣怎麼好？

2018-06-07 16:11

談北農吳音寧 柯Ｐ：綠營集結 國民黨不打才奇怪

2018-06-07 12:07

農委會澄清香蕉假新聞臉書官網罵9487 網友看法兩極

2018-06-07 22:38

柯文哲查北農帳 陳吉仲：政風單位可查民營公司嗎

2018-06-08 00:09

蔡英文挺吳音寧 藍：保一個自己人輸全台灣值得嗎？

2018-06-07 10:38

蔡英文誇吳音寧「會做事」柯P：我覺得我好無辜

2018-06-07 14:56

吳音寧假新聞？蔡正元要蔡英文去問年輕人怎麼想

2018-06-07 18:13

呂秀蓮願與陳菊聊敘 扁：姚文智的長夜將很快過去

2018-06-08 07:49

國民黨竹縣提名爭議 馬英九「挺制度」

2018-06-07 14:39

影／議員諷「神隱少女」 吳音寧疑掩面拭淚

2018-06-07 18:51

黨政人士：柯文哲批吳音寧 不夠厚道

2018-06-07 14:41

綠營挺吳音寧 柯文哲：國民黨不打才奇怪

2018-06-07 17:03

國民黨痛批：農委會胡亂攻擊 令人啼笑皆非的無能

2018-06-07 18:38

觀察站／批吳等於批綠 柯豁出去?

2018-06-07 14:42

開發被卡十餘年 陽明山招待所國防部不要了

2018-06-07 12:26

買3萬台斤香蕉救蕉農 蘇貞昌：有些東西還是熟成好

2018-06-07 11:34

立院將開臨時會審軍人年改 政院拒馬又架起來了

2018-06-07 22:56

冷眼集／制度隨人變 海豚又轉彎?

2018-06-07 14:40

軍改下周闖關列首案 八百壯士準備重返立院

2018-06-08 00:00

民進黨批侯打朱 朱家軍出面還擊

2018-06-07 16:29

批侯友宜拿教部補助租宿舍 綠委：完全是時代恥辱

2018-06-07 15:41

曾永權拜會 馬英九仍希望黨內初選依制度走

2018-06-07 20:26

陸戰隊很忙！今天兩棲登陸 還要扮演陸軍假想敵

2018-06-07 13:20

新聞眼／美真會放寬對台軍售？ 我須步步為營

2018-06-08 00:22

槓上柯文哲？ 陳吉仲質疑北市府查北農帳違反公司法

2018-06-07 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top