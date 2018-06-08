高思博：啟動區域計畫救龍崎

2018-06-08 10:02 聯合新聞網 台南訊



圖／資料照片 分享 facebook 台南市龍崎牛埔地區，是全世界唯一在熱帶氣候區域的惡地地形，不但被規劃為事業廢棄物處理中心，業者還已經偷跑整地，國民黨台南市長參選人高思博指出，廢棄物掩埋場選址錯誤，不僅嚴重破壞自然生態環境，更會影響國土、水資源安全，遺禍子孫，他主張啟動區域計畫，才能將龍崎工廠與世界級自然地景做完整的保留。

高思博表示，政府及有關單位對文化資產的處理方式與態度，凸顯對於維護及保存世界級景觀的輕忽與無知，可說是相當短視，甚至被外界懷疑有複雜的利益糾葛其中。他說，龍崎牛埔地區是全世界唯一在熱帶氣候區域的惡地地形，台南能擁有龍崎地景這種世界級自然景觀，彌足珍貴，政府及有關單位應該以更長遠、更宏觀的思維，審慎研擬保存維護或轉型再創造的相關規劃。

高思博指出，依據相關資料，全世界大部分的惡地都被劃定為保護區、國家公園，而當自然文化遺產成為觀光熱點的同時，台灣必須思考，針對龍崎地景這個獨特的泥岩惡地，做特別的規劃與保護。他說，「文化資產保存法」及施行細則已經明確訂定，具有特殊地形、地質意義的地區為自然文化景觀的一部分，得依法劃設為「自然保留區」加以保護。

高思博救龍崎的方法：啟動區域計畫要怎麼做呢？他說，將原龍崎工廠340公頃範圍內的土地，重新劃設為公園用地，將龍崎工廠與世界級自然地景做完整的保留，為後世子孫留下珍貴財產。龍崎工廠原本是一間炸藥製造工廠，在102年完全停產，台灣重大建設如翡翠水庫、中部橫貫公路、蘇花公路、雪山隧道等工程，都使用過龍崎工廠生產的炸藥，是很好的工廠遺址。

高思博強調，事業廢棄物掩埋場選址錯誤，可能造成永久性環境污染，或是嚴重破壞自然生態環境，甚至影響國土、水資源安全，遺禍子孫，後果難以想像。