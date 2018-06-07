蘇貞昌汐止開講 「拜託讓我在汐止贏一次！」

2018-06-07 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚首次到汐止，與黨籍市議員參選人張錦豪合體舉辦市政說明會，現場湧入近300名支持者，蘇貞昌除再次提起他解決A7合宜宅汙水問題的魄力跟態度之外，也提到他當年在競選台北縣長連任時，汐止是少數沒有贏的鄉鎮市，溫情訴求「拜託讓我在汐止贏一次，好不好？」獲得台下滿場支持者高喊「好」。

今晚蘇貞昌在汐止的市政說明會，請到民進黨台北市議員李建昌、簡舒培、許淑華站台，民進黨汐止現任議員沈發惠也力薦參選人張錦豪接棒，許淑華說，台北市因為現任市長柯文哲，讓民進黨分化，台北市推出姚文智參選市長後，支持者正在療傷，整合後一定也會是強棒，但她也非常羨慕新北市有蘇貞昌來當最強母雞，更稱「會做事的市長比會作秀的好」。

蘇貞昌上台後除細數他為汐止治水投入的心力，兩任台北縣長打造員山子分洪，增設抽水站等，讓汐止房價一坪從4萬元，變成40、50萬元，但他競選縣長連任時，因為汐止還在淹水，所以汐止票數沒有贏，哪知道人生劇本會回頭，他回來選市長，「這次汐止沒有贏講不過去」。