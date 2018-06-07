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持續更新／新北三重驚傳槍響 嫌犯主動交出手槍和子彈

蘇貞昌汐止開講 「拜託讓我在汐止贏一次！」

2018-06-07 21:50聯合報 記者祁容玉╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚首次到汐止，與黨籍市議員參選人張錦豪合體舉辦市政說明會，現場湧入近300名支持者，蘇貞昌除再次提起他解決A7合宜宅汙水問題的魄力跟態度之外，也提到他當年在競選台北縣長連任時，汐止是少數沒有贏的鄉鎮市，溫情訴求「拜託讓我在汐止贏一次，好不好？」獲得台下滿場支持者高喊「好」。

今晚蘇貞昌在汐止的市政說明會，請到民進黨台北市議員李建昌、簡舒培、許淑華站台，民進黨汐止現任議員沈發惠也力薦參選人張錦豪接棒，許淑華說，台北市因為現任市長柯文哲，讓民進黨分化，台北市推出姚文智參選市長後，支持者正在療傷，整合後一定也會是強棒，但她也非常羨慕新北市有蘇貞昌來當最強母雞，更稱「會做事的市長比會作秀的好」。

蘇貞昌上台後除細數他為汐止治水投入的心力，兩任台北縣長打造員山子分洪，增設抽水站等，讓汐止房價一坪從4萬元，變成40、50萬元，但他競選縣長連任時，因為汐止還在淹水，所以汐止票數沒有贏，哪知道人生劇本會回頭，他回來選市長，「這次汐止沒有贏講不過去」。

「做事情，魄力決定效率，態度決定速度。」蘇貞昌也再提A7合宜宅汙水問題，因為他積極協調下快速解決，更喊出他上任後要體檢全市學校、公園、空地、道路工程，哪裡有問題就來修理、解決，因此「拜託讓我在汐止贏一次」。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）今晚首次到汐止，與黨籍市議員參選人張錦豪（左）合...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）今晚首次到汐止，與黨籍市議員參選人張錦豪（左）合體舉辦市政說明會，溫情訴求「拜託讓我在汐止贏一次，好不好？」記者祁容玉／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左二）今晚首次到汐止，與黨籍市議員參選人張錦豪（左一...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左二）今晚首次到汐止，與黨籍市議員參選人張錦豪（左一）合體舉辦市政說明會，溫情訴求「拜託讓我在汐止贏一次，好不好？」記者祁容玉／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）今晚首次到汐止，與黨籍市議員參選人張錦豪（左）合...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）今晚首次到汐止，與黨籍市議員參選人張錦豪（左）合體舉辦市政說明會，溫情訴求「拜託讓我在汐止贏一次，好不好？」記者祁容玉／攝影
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蘇貞昌民進黨許淑華九合一選舉2018新北市選舉

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