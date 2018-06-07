藍竹縣撤全民調 洪耀福：誅殺降將有失厚道

2018-06-07 18:41 中央社 台北7日電



國民黨立委林為洲。聯合報系資料照 分享 facebook 國民黨新竹縣長提名方式撤銷全民調惹議，民主進步黨秘書長洪耀福今天表示，就算不提名曾加入民進黨的國民黨立委林為洲，也不該用林的出身詆毀他，「誅殺降將有失厚道」。

中國國民黨新竹縣長提名原本擬採「全民調」決定人選，但國民黨中常會5月30日通過臨時提案，以「新竹縣選情複雜」為由，授予黨中央提名小組彈性，初選提名方式不限於全民調，徵召、開放參選都是選項。

此舉引起有意參選新竹縣長的國民黨立委林為洲不滿，國民黨主席吳敦義日前受訪時曾說：「你去看看林為洲先生過去的紀錄，你去看看就知道。」這番談話被解讀為暗指林為洲曾經加入民進黨。

洪耀福今天和媒體茶敘時表示，看國民黨提名蠻納悶的，國民黨的標準他不清楚，如果林為洲是綠的不能提，那「（國民黨新北市長參選人）侯友宜也很綠啊」。對於新竹縣副縣長楊文科也有意爭取提名，洪耀福說，楊文科跟民進黨關係也很好，是民進黨上次執政時提拔的官員。

洪耀福說，若因為林為洲人緣很不好，但「（國民黨台北市長參選人）丁守中人緣也不好啊」，前國民黨立委孫大千的人緣還比較好，「吳敦義的邏輯是什麼？」

洪耀福說，當年林為洲加入民進黨，「是我吸收他」，到前總統陳水扁執政末期，林為洲才退黨；林為洲也替國民黨立下汗馬功勞，國民黨在鬥爭時林為洲站在第一線，例如前瞻計畫時打得很兇，就算不提名林為洲也不該用他出身詆毀他，「誅殺降將有失厚道」，講林為洲曾經怎麼樣、人緣怎麼樣，這樣很難自圓其說。

國民黨發言人洪孟楷表示，政黨提名的事不需要洪耀福關心，如果要論厚道，不知民進黨對前副總統呂秀蓮可曾厚道對待，不然呂秀蓮怎麼會因為台北市長提名黑箱作業，至今憤慨難平。

他說，國民黨年底縣市長提名作業目標明確，各地都會提出「最有勝選機會」的黨籍同志，每個候選人都真金不怕火煉，更不怕民進黨見縫插針；如果堂堂執政黨秘書長想用「抹綠」的手法，層次恐怕太低。

洪耀福表示，不會因為對手怎樣就幸災樂禍，「該努力就努力，該準備就準備。」