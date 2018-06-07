親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農風波續發酵
F-16戰鬥機墜毀
漢光演習秀戰力
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
營養午餐吃得讚
政治
軍事
綜合

全家啤酒霜淇淋酒精濃度低於0.5％ 吃完酒測竟超標

王惠美：找出彰化主題性 盼家鄉再現繁榮

2018-06-07 18:48中央社 彰化7日電

國民黨提名的下屆彰化縣長參選人王惠美（中）。 圖／聯合報系資料照片
國民黨提名的下屆彰化縣長參選人王惠美（中）。 圖／聯合報系資料照片
分享
立委王惠美代表國民黨出征彰化縣長，她表示，彰化縣每個鄉鎮都有自己的特色，應該找出自己的主題性，發展特色，加值並創造出產值，才能吸引年輕人回鄉，讓彰化再現繁榮。

年底縣市長大選，彰化縣長選舉部分，國民黨有3人登記參選，經全民調後，王惠美脫穎而出，她接受中央社專訪時，針對縣長選舉、離岸風電、空污以及農地違章工廠等議題發表看法。

談到為何會披掛上陣投入縣長選戰，王惠美說，國民黨在彰化的立委席次只剩她這一席，在跑行程的過程中，基層越來越多人鼓勵她，慢慢出現希望她參選縣長的聲音，她也在拜訪政治界的前輩時，發現大家都有共同的目標，就是勝選。

「空污是民眾關心的議題，我主張要修改空污法」，被問到中部地區嚴重的空污問題要如何解決，王惠美說，台化彰化廠的鍋爐雖然被停掉，不過民眾仍覺得空污對生活的影響很大，她主張從修改空污法著手，也已經在立法院提案修法。

王惠美說，她所提的修法內容希望改成未來縣市政府在核發工廠或是火力發電廠操作許可證時，除所在地縣市外，也要把周邊會受影響的縣市列入；舉例來說，台中市環保局在核發中火的許可證時，除了台中市外，像彰化縣等周邊縣市也要納入，都有發言權，同時建立回饋機制。

所謂的回饋機制，王惠美解釋，就是要幫會受到影響的民眾進行肺癌篩檢，「我去跑告別式的時候，十個往生的民眾中有一到兩個是肺癌走的」。王惠美認為，在空污無法改善之前，至少先顧好民眾健康，不能光是主張非核家園，「廢核之前，自己卻先活不下去」。

至於機車等非固定污染源，王惠美認為，現在的縣政府動作和鄰近的台中市相比還是太慢，她認為大眾運輸工具一定要發達，汰換速度要加快，另外鼓勵工廠加裝或汰換老舊設備。

另外，彰化縣先前被中央列為農地違章工廠情形嚴重的縣市，曾任鹿港鎮長的王惠美批評，政府的做法很有問題，訂出一個期限沒有配套措施，地方政府又無法配合。

王惠美指出，執政黨看到經濟發展不能停滯，但要求人家遷廠，卻沒有土地給人家，工業區的土地價格一坪要十幾二十萬，業者沒有能力遷廠，這一波的做法會讓中小企業收得更快。

至於彰化縣大力推動的離岸風力發電，王惠美也認為綠能一定要發展，但過程不能急促，而且當家的縣長對發展離岸風電的好處也沒講清楚。

她質疑，「發展風電可以讓縣民用電不用錢嗎？」她提醒，離岸風電讓海岸景觀改變，生態也受影響，但縣府收到的印花稅只是一次性收入，營業稅也還看不到，她提醒大家想想20年之後這些設備要如何處理。

被問到如果當選縣長，要如何建設彰化，王惠美表示，她先前提出的競選口號是要找回彰化的光榮，接下來要講的就是發展彰化主題性。

王惠美拿自己和現任縣長相比，認為自己曾擔任過鄉鎮長，有當首長的經驗，不像對手只當過民意代表。她認為，彰化縣每個鄉鎮都有自己的特色，像是田尾可以做花園，鹿港鎮在她當鎮長時，以點線面整合古蹟，而都會區民眾沒有體驗過鄉村生活，不知什麼叫「摸蛤仔兼洗褲」，這是彰化的特色，也是鄉親既有的生活，如何進行加值並創造出產值，繁榮地方，慢慢的年輕人就會肯回來。

王惠美說，「彰化最大問題就是沒有主題性」，彰化自稱是台中的後花園，可是一講到觀光，又說要跟南投配合，彰化縣人口數有128萬，如果大家都願意留在彰化消費，可以創造很大的產值，加上外地的人進來，俗話說「人潮就是錢潮」，彰化就可以慢慢地從發展工業變成發展觀光產業。

空污國民黨

相關新聞

民進黨批侯打朱 朱家軍出面還擊

2018-06-07 16:29

吳敦義不讓林為洲選新竹縣？洪耀福：誅殺降將有失厚道

2018-06-07 16:10

批侯友宜拿教部補助租宿舍 綠委：完全是時代恥辱

2018-06-07 15:41

又談侯友宜 洪耀福：發現他對市政很陌生 令人害怕

2018-06-07 15:35

冷眼集／制度隨人變 海豚又轉彎?

2018-06-07 14:40

林為洲：提名辦法貿然更改 傷黨

2018-06-07 14:39

國民黨竹縣提名爭議 馬英九「挺制度」

2018-06-07 14:39

國民黨竹縣長提名爭議 洪秀柱辦：不能像換柱因人設事

2018-06-07 13:10

馬英九挺竹縣長提名回歸制度 林為洲：不是因拜訪馬

2018-06-07 12:39

竹縣長提名爭議馬英九挺制度 國民黨：盼尊重民主決定

2018-06-07 12:31

選區好大 體能hen操 縣市長保養秘招是…

2018-06-07 11:00

新竹縣提名爭議 馬英九：按制度走大家都不會有意見

2018-06-07 09:46

斗六市長提名…藍營採全民調 綠營靠徵召

2018-06-06 23:56

A7汙水廠案 朱立倫回擊蘇貞昌

2018-06-06 23:51

鳳梨、香蕉慘跌 韓國瑜、陳其邁關心

2018-06-06 23:37

學者看台灣選舉：想法脫離現實的人太多 正常人太少

2018-06-06 22:24

陳其邁為蕉農請命 韓國瑜鳳梨田提政策

2018-06-06 22:09

面對網路謠言 蔡英文：教導選民分辨假消息假新聞

2018-06-06 18:07

影／為年底選戰 蔡英文要求幫忙澄清假新聞

2018-06-06 16:42

侯友宜30年前與高育仁結緣 段宜康：牽線是高隨扈

2018-06-06 16:02

替彭佳芸站台違紀？ 余天：我還是會去站台

2018-06-06 15:50

選前搶年輕人選票 鄭文燦也開IG了

2018-06-06 15:38

周刊爆侯友宜曾抄朱岳父小三家 侯辦：不實選舉操作

2018-06-06 15:36

【整理包】剩竹縣未定！ 2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-28 13:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

周玉蔻節目上飆罵陳佩琪 王定宇一句話讓她瞬間結巴

2018-06-07 10:18

廖玉蕙：吳音寧犯什麼天條 受抄家滅族大難

2018-06-07 13:02

【即時短評】吳音寧 動盪是因為你連聲抱歉都不說

2018-06-07 06:54

陳吉仲批表現差 韓國瑜嗆：你視官位比祖宗牌位重要

2018-06-07 13:32

吳晟為女抱屈：唯一做錯的 是沒建立好人際關係

2018-06-07 01:05

預言2020柯P改披藍袍 孫大千：阿扁看錯了！

2018-06-07 08:10

水果價崩 鳳梨王子楊宇帆：拜託不要作秀吃水果

2018-06-07 11:43

徐世榮批柯文哲霸凌吳音寧 孫大千：綠對藍才天理難容

2018-06-07 09:09

憂心綠色威權時代來臨 孫大千：「老包們」我在找你

2018-06-06 20:34

年薪250萬卻硬要說月薪14萬 他神解析吳音寧的「特殊價值觀」

2018-06-07 14:07

吳音寧做得比韓國瑜好？農委會這麼說

2018-06-07 01:01

小英首次公開簽法案 其實馬英九才是創先例

2018-06-07 09:00

「我不要躺在床上當廢人！」 秦良丰想趕快回部隊報到

2018-06-07 10:23

北農風波…蔡總統挺吳音寧 柯市長下令查帳

2018-06-06 23:54

力保吳音寧 陳吉仲列5點證明吳表現好

2018-06-06 21:44

李艷秋列舉蔡政府13項政績 「背脊一陣寒意爬上來」

2018-06-07 10:01

吳音寧挨批 吳晟心疼：「有哪個父親受得了」

2018-06-07 13:07

觀察站／北農爭議兩面刃 綠止血清戰場

2018-06-07 00:49

中國郵袋疑藏毒1公噸不翼而飛 賴揆責海關警戒心不足

2018-06-06 21:11

新竹縣提名爭議 馬英九：按制度走大家都不會有意見

2018-06-07 09:46

【重磅快評】吳音寧PK韓國瑜 農委會拿「假新聞」助攻

2018-06-07 15:56

官員向綠營超級比一比 韓國瑜：樂觀北農愈來愈好！

2018-06-06 23:34

韓國瑜：我任內是北農黃金時刻

2018-06-07 00:44

蔡英文挺吳音寧 藍：保一個自己人輸全台灣值得嗎？

2018-06-07 10:38

談北農吳音寧 柯Ｐ：綠營集結 國民黨不打才奇怪

2018-06-07 12:07

吳音寧爭議 段宜康：韓國瑜會打人議員不敢罵？

2018-06-07 12:45

國民黨竹縣提名爭議 馬英九「挺制度」

2018-06-07 14:39

誤判颱風假誰之過？氣象局長霸氣回：氣象局扛大部責任

2018-06-07 17:42

香蕉價格又崩盤 政府知道真相卻不敢說

2018-06-07 14:43

55年礁溪天主堂半夜被偷拆 「文資界最黑暗的一天」

2018-06-06 23:41

回應姚文智的柯P「喜歡」說 韓國瑜：柯很討厭我

2018-06-06 22:50

完成特檢投入操演 國軍F-16戰機重回藍天

2018-06-07 01:37

黨政人士：柯文哲批吳音寧 不夠厚道

2018-06-07 14:41

鳳梨農恐賠千萬 羅智強：蔡英文不倒台灣怎麼好？

2018-06-07 16:11

不滿被抹黑 陳景峻槓王世堅：這不是民主殿堂該有現象

2018-06-06 22:22

鄭英耀接教長傳言又起 政院：沒有任何訊息

2018-06-06 19:27

學者看台灣選舉：想法脫離現實的人太多 正常人太少

2018-06-06 22:24

呂秀蓮稱綠執政台灣恐淪亡 詩人渡也：民進黨沒感覺

2018-06-07 09:43

冷眼集／制度隨人變 海豚又轉彎?

2018-06-07 14:40

恐因香蕉輸選戰？ 農委會宣布加碼、加量買香蕉

2018-06-06 21:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top