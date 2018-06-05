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看板不放正面照 蘇貞昌背面更有「亮點」

2018-06-05 17:02聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市長參選人蘇貞昌今推出首面「特色看板」，不過蘇貞昌辦公室並未放上蘇的正面照，而是選擇背面，蘇辦發言人黃韋鈞說，使用背影是象徵蘇貞昌站在第一線解決人民問題，另外大家認識蘇貞昌都是頭部造型，這「亮點」讓人一看就知道是蘇貞昌。

蘇貞昌的看板位於新莊區後港一路，高約5層樓高、寬約12公尺的看板，強打24天解決A7汙水處理問題，看板文字還寫上「A7合宜宅汙水，朱立倫、侯友宜做不到」、「蘇貞昌24天解決！」等字樣。

黃韋鈞說，現任新北市長朱立倫2009年擔任行政院副院長，力推A7合宜住宅，卻在汙水處理系統未完善狀況下，2016年讓居民入住，使得汙水影響下游新莊地區。

黃指出，2年多議會國、民2黨議員2年多來，多次陳情仍無法解決，直到今年4月26日蘇貞昌接受請託與桃園市長鄭文燦協調，也請立委與中央溝通，24天提出解決方案，這個月9日也將在新莊福營國中，和市民報告A7汙水處理過程。

新北市府發言人張其強說，2016年6月行政院公文有寫清楚，A7合宜宅還沒開放前，新北市就警告會有汙水問題，當時行政院秘書長陳美伶，召集跨部會和跨縣市會議，掛保證不會增加新北市汙染，但事實是汙水照排，遲遲不肯改善。

張其強還說，公文內也指出，行政院當時就已承諾，汙水處理興建部份由中央全額補助，絕非今天才決定，要感謝曾經為解決A7合宜宅汙水付出努力的人，但中央不守承諾，新北市「被延宕」2年，老縣長早該向行政院大聲抗議，不是現在邀功。

新北市府發言人張其強說，2016年6月行政院公文有寫清楚，A7合宜宅還沒開放前，...
新北市府發言人張其強說，2016年6月行政院公文有寫清楚，A7合宜宅還沒開放前，新北市就警告會有汙水問題，當時行政院掛保證不會增加新北市汙染，但事實是汙水照排，遲遲不肯改善。圖／新北市府提供
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蘇辦發言人黃韋鈞說，使用背影是象徵蘇貞昌站在第一線解決人民問題，另外大家認識蘇貞...
蘇辦發言人黃韋鈞說，使用背影是象徵蘇貞昌站在第一線解決人民問題，另外大家認識蘇貞昌都是頭部造型，這「亮點」讓人一看就知道是蘇貞昌。記者王敏旭／攝影
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蘇貞昌的看板位於新莊區後港一路，高約5層樓高、寬約12公尺的看板，還使用背影呈現...
蘇貞昌的看板位於新莊區後港一路，高約5層樓高、寬約12公尺的看板，還使用背影呈現，凸顯他的「電火球」。記者王敏旭／攝影
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蘇貞昌朱立倫2018新北市選舉九合一選舉

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