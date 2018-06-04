蘇朱論戰新北體育成績 前游泳國手：陷獎牌數迷思

2018-06-04 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨批評新新北市升格後經費增加，但體育成績一落千丈，新北市體育處則說新北市長朱立倫上任後投入超過160億元經費，今年全中運總獎牌數301面。前游泳國手、時代力量新北市第二選區（新五泰林）議員參選人唐聖捷直指雙方都陷入「獎牌數」迷思。

唐聖捷在臉書發文表示，蘇貞昌批評新北市體育成績下滑，新北市府拿出全中運總共拿了301面獎牌的數據回應。他質疑，發展地方體育，鼓勵運動風氣，難道只有算「獎牌數」這種方式嗎？

唐聖捷說，新北市丟出了160億元經費，但用8年來計算，1年約20億，再除以新北市約400萬人口，平均每人每年分到500元，「這樣有很多嗎？」他認為，體育發展的思維要徹底翻轉，預算才能真正花在刀口上。

唐聖捷指出，除硬體設備建設外，體育相關的人才培育、基層教練的訓練觀念能與時俱進、落實防護員機制等等，更需要投入經費，不然台灣長年以來土法煉鋼、揠苗助長，教練動輒體罰、把吃苦當吃補的訓練方式，何時能改變？為何還是常常看到學校和家長，為小選手經費到處籌錢？