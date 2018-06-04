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「借錢」打選戰 韓國瑜公布募款帳號

2018-06-04 22:44聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜，今晚首度在臉書「韓國瑜粉絲團」公布競選募款帳號，要向選民「借錢」打選戰。「韓國瑜粉絲團」發文表示，「您可以捐一碗滷肉飯的價格，或任何對您具有特殊意涵的數字」，希望選民支持、宣傳與監督。

「韓國瑜粉絲團」今晚發文表示，為港都的未來背水一戰，韓國瑜的小額捐款帳戶特此鄭重公告、邀請各位好朋友的支持。「您可以捐一碗滷肉飯的價格，或是任何對您具有特殊意涵的數字。歡迎各位協助宣傳與監督，感謝大家的支持。期待一場乾淨公平的選戰，更期待一個繁榮幸福的高雄。」

粉絲團公布郵政劃撥的劃撥帳號：42347719，收款戶名：107年高雄市市長擬參選人韓國瑜政治獻金專戶。並表示如有任何問題，請洽葉小姐，電話：0905690887，email: hankuoyu2018@gmail.com。貼文並附上「捐贈政治獻金檢測表」，表示如果對捐款有任何疑問，可參閱捐贈政治獻金檢測表。

韓國瑜在宣布參選前，就曾提出向選民「借錢」打選戰的想法，引發許多人熱議。粉絲團也曾貼文「韓國瑜向您借30元」，希望募集市民支持，並預告之後會再公布匯款的帳號，讓支持者可以「借錢」給他。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜的臉書「韓國瑜粉絲團」，今晚公布競選募款帳號。記者蔡孟...
國民黨高雄市長參選人韓國瑜的臉書「韓國瑜粉絲團」，今晚公布競選募款帳號。記者蔡孟妤／翻攝
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國民黨高雄市長參選人韓國瑜的臉書「韓國瑜粉絲團」，今晚公布競選募款帳號。記者蔡孟...
國民黨高雄市長參選人韓國瑜的臉書「韓國瑜粉絲團」，今晚公布競選募款帳號。記者蔡孟妤／翻攝
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韓國瑜政治獻金捐款

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