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蘇貞昌站塑膠椅開講半小時 遇台下聊天就遞出麥克風

2018-06-03 20:22聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市長選舉藍綠連續噴了1、2 月口水後，民進黨參選人蘇貞昌今天提出當選市長後「4大市政總體檢」政見。唯恐開講內容被台下聊天聲淹沒，看到有人聊天就送出麥克風「先借妳們講」，讓全場恢復安靜。

他賣力站在疊起的塑膠椅上開講近25分鐘，還開玩笑稱「如果我跌去下，國民黨就要放鞭炮了」；開講結束，離去時上階梯稍顯乏力，主辦人市議員鍾宏仁連忙上前攙扶他上車。

蘇貞昌參加鍾宏仁舉辦的新莊市政說明會，環保署長李應元、立委吳秉叡、民進黨新北市黨部主委余天等人到場聲援。

鍾宏仁在蘇之前開講，但全場嘈雜，71歲的蘇貞昌乾脆站起疊起的椅子上發聲，起初仍有民眾在台下聊天，他就把麥克風遞給對方說「先借給妳們講好不好」，現場才回歸平靜。他也細數和新莊的淵源，表示早年就是在新莊考上律師，改變一生。

雖然民進黨早已執政，但蘇貞昌開頭仍打悲情牌。他表示自己出生在非常貧窮家庭，一生很不甘心窮人要被欺侮，所以從小他就敢打敢衝，不是乖乖模範生，也才敢在國民黨戒嚴時去軍事法庭辯護。國民一向以最惡劣方式欺侮台灣人，從中國戰敗到台灣，充公日本人留下財產，透過買票、做票、騙票執政。

蘇貞昌說，國民黨新北市長參選人侯友宜要他往向看，不要老是提過去，「那是因為他和朱立倫沒有可以提的」，當年他的建設，過了十多年仍處處可見，「朱立倫和侯友宜一樣8年，他們做了什麼？」還諷刺「唯一在新莊副都心花6億6千萬的建設，現在關蚊子，一天去不到10人」。

他再度提及協助處理A7合宜住宅汙水問題，要在場民眾以選票還他公道、給他溫暖，並表示當初解決A7汙水後，侯友宜竟說「新北還有很多問題需要解決，再拜託老縣長」，他自認是「好心被雷親」，解決事情被不解決事情的人酸和罵， 「現在我出來選，乾脆選我解決問題比較快」。他也預告9日晚間要在新莊福營國中說明事件始末。

最後他開始端出牛肉，表示他選上市長要從4個方向發起總體檢，包括學校教室設施、公園等公用場所、道路交通工程延宕和積案，強調「要把我人生最後的能量奉獻給讓我再起、對我最好的新北市」。

蘇貞昌站椅子上賣力開講近半小時。記者施鴻基／攝影
蘇貞昌站椅子上賣力開講近半小時。記者施鴻基／攝影
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蘇貞昌侯友宜

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