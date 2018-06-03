台南市長參選人影片破160萬 竟是霸氣CEO

2018-06-03 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市年底市長選舉，哪一位候選人的政見最受囑目？黃偉哲？高思博？答案都錯，無黨無派首次參選的商人林義豐，放在網路上的政見影片，短短時間就有160萬人點閱，網友還給他取了一個親切的綽號叫「虧雞府來爹（Crazy Friday）」。

為什麼這麼受歡迎？短短35秒鐘的影片，4月底放上林義豐的個人網站後，兩天點閱率就超過50萬人，目前更達160萬人，台詞只有短短幾句「台灣年輕人的新寵物，Crazy Friday，我說的出就做的到，暑假讓你免費體驗，想要看到台灣天王偶像請按讚，想要世界百大DJ請按心」

林義豐操著親切的台灣國語，講到「Crazy Friday」發音還不是很標準，但網友相當支持他的政見，「不要藍綠就選他了」、「投他，他會讓我們開趴」、「看一見就笑一次，太開心了」、「這種政見實際多了」， 而且不只台南的網友支持，不少人還表示「要搬到台南投他一票」

一開始看還會對影片的內容有點狐疑，後來才搞清楚，林義豐的政見是要在台南的南山公墓舉辦一場大型的派對，而且搶在投票前，暑假就會舉行。

而對於自己的政見影片在全台瘋傳，林義豐說「本來就是會被歡迎的，因為我們真的實際有在做事」，一點也不驚訝，覺得理所當然。

林義豐除了架設看板、打電視廣告，自己的臉書上隔兩、三天就會推新影片，以他特有的口音談各項政見，包括對時事的批評，每則都有不少網友支持按讚。

70歲的林義豐表示，多年從商經驗，做過紡織、時裝、房地產等，是標準的CEO，去年把生意交給下一代，覺得台南這幾年都沒有進步，忍不住跳出來參選，「取之社會用之社會」，不在乎選舉要花錢，而網路上宣傳的點子都是自己想出來的，再交給團隊製作，當中他是「台灣川普」，也是「豐．市長」。

他覺得台南的經濟發展不起來，在國外經商多年，曾參加西班牙的「Crazy Friday」7次，對於泰國的「NIGHT MARKET」也覺得很棒，因此想要在南山公墓裡成立大型舞會場地，還有下午就開始的午市，帶動經濟，「要搬遷墳墓不容易，但斷手斷腳也要做」