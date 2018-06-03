政院保證不缺水電 高思博：愚弄百姓

2018-06-03 16:55 聯合新聞網 台南訊



國民黨台南市長參選人高思博。報系資料照 分享 facebook

對於行政院掛保證，台灣不缺水也不缺電，國民黨台南市長參選人高思博3日表示，如果不缺電，為什麼要興建電廠？如果不缺水，為什麼要實施一階限水？執政黨說話，前後矛盾，根本是愚弄百姓，習慣性的謊話連篇。

綠色執政是如何天天講幹話？高思博指出，行政院長賴清德2日視察南化水庫，行政院發言人徐國勇接受媒體訪問時說，目前北部和中部的水情沒問題，曾文水庫較吃緊，南化水庫還有2千多萬公噸的儲量，持續引進旗山溪的水，一天20多萬公噸；南部水情是緊了點，但一階限水對民眾生活沒有影響。

高思博說，事實是，二天前，也就是5月31日台南市政府才剛召開第三次抗旱會議，代理市長李孟諺說，今年水情持續不佳，實施一階段限水，呼籲市民節約用水。

不只不缺水是騙人的，缺不缺電，行政院也滿口謊言。發言人徐國勇說，電沒有不夠，今年夏季不會缺電，備用容量比去年還更寬裕一些，等這波過了就沒有問題。高思博指出，今年3月行政院長賴清德不是說：北部不蓋電廠會缺電，大家要誠實面對問題。後來因為出現大反彈，行政院不得不改口說今年夏季不會缺電嗎？

高思博說，這些前後不一、相互矛盾的說詞，簡直是在愚弄百姓，荒唐至極！民進黨執政，搞得天怒人怨，多數台南人選擇不再忍受，期待換黨換人執政的聲音傳遍基層。高思博向台南市民疾呼，不是民進黨推誰出來，台南人就得乖乖接受，幸福掌握在自己手裡，年底用你寶貴的一票，換回真正的台南價值，。

高思博強調，基層民眾反映的心聲騙不了人，水費電費、油價通通漲，房屋稅也漲，連帶民生物資也調漲，荷包已縮得很緊，人人苦不堪言，執政黨卻還天天在講「幹話」，拿不出好的經濟政策，就用「詭辯」的話語來愚弄百姓，我們真的不能再任由民進黨這樣蠻幹下去，年底，就用選票來證明，台灣人、台南人有選擇真幸福的權利。