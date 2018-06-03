民進黨提名後 陳其邁首場基層見面會熱烈

2018-06-03 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



民進黨提名高雄市長候選人陳其邁，今天在路竹辦「智慧城市、經濟首都」請益見面會，是提名後的首場基層座談，場面熱烈，包括前高雄縣長余政憲、立法委員邱志偉、議員、路竹區農會代表等人都到場力挺。

立委邱志偉表示，今天有這麼多在地的基層鄉親熱烈力挺陳其邁，非常難得，看得出鄉親對陳其邁有高度期待，他6年來在立法院積極爭取捷運岡山路竹延伸線，今年年底就要動工，也爭取2億多經費拓寬高雄科學園區旁的道路，年底將完工，另外高11線、高18線及高科向北向東的道路各延長4.5公里等，這些建設都要跟未來的陳其邁市長一起努力，建設大路竹地區。

陳其邁表示，路竹是高雄、台南科技走廊的中心點，目前有路竹科學園區外，高雄市政府正在爭取1千多公頃土地興建橋頭科學園區，岡山未來要設立航太科技材料中心，華邦電子投資3300億元在路竹，未來12吋晶圓廠將進駐，感謝高雄市政府與邱志偉立委為高雄拼經濟的努力。

陳其邁強調，前幾天跟賴清德院長說，捷運應該要進一步串連高雄及台南。未來捷運從南到北，會串連楠梓加工區，橋頭科學園區、岡山航太科技材料中心、本洲工業區、路竹科學園區，再連接到台南科學園區，形成南部高科技走廊。