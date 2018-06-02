政黨初選結束 北市即日起強制清除違規競選廣告物

2018-06-02 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



年底將進行選舉，最近兩個月適逢政黨黨內初選，許多參選人都在街頭掛上大型看板或帆布廣告。由於初選階段已於5月底結束，北市府建管處表示，依規定現在並非競選期間，因此不得掛立競選廣告物，建管處也將自下周起強制拆除或要求自行拆除。

建管處發言人洪德豪表示，凡是各政黨及有意參選的個人、團體，為建立形象、獲取認同、爭取選票等目的，所設置或附著於建築物或空地上，並登載參選人姓名、號次、圖像照片、競選項目或活動名稱、競選標語或標記等其中任三項，即為競選廣告物。設置標準及程序需依「台北市競選廣告物管理自治條例」規定辦理。依規定，里長候選人設置廣告物為選舉日前1個月，其他公職為選舉日前2個月。

建管處清查，目前參選人設置於重要路段的競選廣告物約計160件，參選人如仍未依規定自行拆卸競選廣告物，建管處將以影響市容觀瞻、公共安全為考量，優先強制拆除搭設竹鷹架構造的違規大型樹立競選廣告物。另已寄發限期改善通知函，但逾期未改善或改善後違規復掛，也將逕行強制清除。