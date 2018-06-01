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金援海地45億 謝和弦：國父都要從睡夢中醒來了

周錫瑋辦感恩餐敘 侯友宜突現身敬酒：感謝替我講好話

2018-06-01 21:13聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

前台北縣長周錫瑋今天晚間六時許在新北市農會舉辦感恩餐敘，邀請國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、新北市議會議長蔣根煌及新北市議員林國春等人出席，吳、朱等人輪流與現場與會人員敬酒後，先後趕去下一攤。沒想到，原本在高雄跑行程的新北市長參選人侯友宜在晚間突然現身，並上台說「感謝周縣長到各個場合都替我講好話。」

吳敦義致詞時表示，他從小也是農家子弟，家父就是農會主要幹部，非常感謝農漁會對社會的貢獻，拜託大家11月24日有重要選舉，盡全力支持侯友宜當選新北市長，再來就是要拼新北市議會一定要過半。語畢，隨即與台下的朱立倫、周錫瑋等人一起乾杯。

過程中，周錫瑋被問被民進黨新北市長參選人蘇貞昌不斷提以前政績，他語重心長地說，功勞其實都不是自己的，其實也要感謝市府同仁，台灣的政治應該要學著多誇獎別人，蘇前縣長的確有很多地方做得很好，不過，大家若能多合作，地方老百姓就能更幸福。

侯友宜突然出現在現場，上台致詞表示，謝謝周縣長請大家吃飯，剛剛從高雄趕回來，又在辦公室跑行程，沒有趕上與吳主席、朱市長等人一同見面吃飯，真的感到很抱歉，不過，很開心見到縣長，周縣長到各個場合都替他講好話，真的很感謝，所以今天要借周的力量與農漁會「黏在一起」；侯友宜同時以茶代酒，高舉酒杯敬周錫瑋及現場人員。

侯友宜舉杯敬現場人員。記者張曼蘋／攝影
侯友宜舉杯敬現場人員。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜也出席餐敘現場，感謝周錫瑋的幫助。記者張曼蘋／攝影
侯友宜也出席餐敘現場，感謝周錫瑋的幫助。記者張曼蘋／攝影
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前台北縣長周錫瑋在新北市農會舉辦感恩餐敘，邀請國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、...
前台北縣長周錫瑋在新北市農會舉辦感恩餐敘，邀請國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、新北市議會議長蔣根煌及新北市議員林國春等人出席。記者王敏旭／攝影
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侯友宜感謝周錫瑋的幫助。記者王敏旭／攝影
侯友宜感謝周錫瑋的幫助。記者王敏旭／攝影
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侯友宜周錫瑋2018新北市選舉九合一選舉
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