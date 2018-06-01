新竹縣長選戰混沌 吳敦義：總要爭取最完美勝選

2018-06-01 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



國民黨尚未定出新竹縣長人選方式，且中央黨部撤銷原先的全民調決定提名人選決議，爭取參選新竹縣長的國民黨立委林為洲不排除脫黨參選。前台北縣長周錫瑋今晚舉辦感恩餐敘，被媒體問及此事，他先是大笑兩聲，隨即表示，很多事情應忍一下、讓一下，顧全大局是最好的做法，「不要生氣，也不要在意」。

前台北縣長周錫瑋今晚六時許在新北市農會舉辦感恩餐敘，國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、新北市議會議長蔣根煌及新北市議員林國春等人都與會出席。對於新竹縣長選戰，周錫瑋認為，每個人都有很多機會，在國民黨與民進黨競爭激烈時，大家更應該要和氣、團結，反正從政服務的機會非常多，大家都可以好好去把握，不要生氣也不要在意，所有位子都是一時的，在社會上多做服務才是長久的。

吳敦義離開前也被問及新竹縣選戰，他說，中常會在週三時由16、17個常委提出臨時動議，總共有22個中常委出席、一致通過，基於有些縣市不宜用全民調方式處理，改由幾個副主席、中常委組成中央輔選小組，到新竹縣與縣政府、縣議會等處，廣泛聽取負責人意見。