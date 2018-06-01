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蘇巧慧不捨蘇貞昌扛艱困選戰 談選情一度哽咽

2018-06-01 16:09中央社 台北1日電

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左）趁著母親節貼上與夫人詹秀齡（中）、女兒蘇巧慧合照...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左）趁著母親節貼上與夫人詹秀齡（中）、女兒蘇巧慧合照，背後則是詹秀齡畫的蘇貞昌母親。圖／翻攝自蘇貞昌臉書
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民主進步黨籍立法委員蘇巧慧今天表示，不捨父親蘇貞昌參選新北市長這場艱困選戰，她昨晚在總統蔡英文與立委餐敘報告時哽咽。

鏡週刊報導「蘇貞昌選得辛苦，蘇巧慧不捨落淚」，提及蘇巧慧餐敘時當面邀隸屬正國會（游系）的民進黨籍立委高志鵬任操盤手。

與會者轉述，蔡總統說，這場餐會是年底選戰「工作會報」，並讓參選各縣市長的立委報告選情。

與會立委轉述，蘇巧慧上台報告新北市選情時說，蘇貞昌本來沒要投入選舉，但在總統府秘書長陳菊找蘇貞昌談過後，拜託蘇貞昌承擔重擔，蘇貞昌才答應，但選舉過程很辛苦，蘇巧慧看到爸爸很辛苦也很不捨，講著講著就哽咽。

與會立委轉述，蔡總統問各參選人有沒有需要幫忙的地方，蘇巧慧率先舉手說她需幫忙；蘇巧慧報告時也說，拜託高志鵬能幫忙擔任操盤手。

蘇巧慧告訴中央社記者，當下她趕快舉手後才想到自己不是參選人，似乎有點僭越。

隨後蔡總統邀民進黨台北市長參選人姚文智、民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀等上台報告選情，後續又邀蘇巧慧上台報告新北市選情，雖然蘇巧慧自認非參選人、不適合上台，但蔡總統還是請蘇巧慧上台談新北選情。

蘇巧慧說，這確實是場艱困選戰，不捨父親打這麼一場艱困的選戰。這一個多月來，確實是很辛苦，很多抹黑鋪天蓋地，不忍父親堅持奮戰，也不捨父親辛勞，當場的確有哽咽。

不過，她說，看到總統、行政院長賴清德及立法院長蘇嘉全等在各自位置努力，大家都這麼努力、辛苦，如果蘇貞昌出馬可幫大家這一局，「那這擔我們擔啦！」全場立刻響起掌聲，蘇巧慧說，當時是在團結、情緒激昂狀況下哽咽。

她說，後續要請在場所有前輩多多幫忙，尤其是要大大拜託資深的高志鵬協助操盤，但當時的場合是台上、 台下，高志鵬不適合講話，就點頭微笑。

蘇巧慧表示，哽咽是不捨父親參與這場艱困選戰，也的確有請高志鵬大大幫忙，但非哽咽淚求高志鵬。

蘇巧慧蘇貞昌2018新北市選舉九合一選舉
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