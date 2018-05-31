批新北市拖拖拉拉 蘇貞昌：我當市長要4大總體檢

2018-05-31 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今晚出席中和議員林秀惠市政說明會場，大嘆新北市效率差，「拖拖拉拉」，表示上任後要對新北市4大總體檢，包括交通建設、學校教室、公園等公共設施和處理積案。

蘇貞昌在市政說明會，再提當年他把雙和醫院的山丘移走，說「我是愚公移山」，又講到中和交通問題，酸「現在的市長移摩托車移動不了」、「拖拖拉拉」，導致里長去拜託他，蘇說「我看我來做比較快」。

蘇貞昌表示，若當選新北市長，要對新北市「4大體檢」，第1就要體檢交通工程，表示三環三線到現在還沒實現，等蘇貞昌來實現。蘇貞昌批，工程把攤商都圍起來，生意都不用做，中和的景平路一年車禍也8百多件，不只中和，到處都是。蘇說，「縣長若準時，工程就不延遲。」

第2要體檢教室，蘇重提樹林有一所國小的盪鞦韆地墊壞了，3年修不好；第3要體檢公園等公共設施，要做共融式的設施，每個年齡都可以在公園活動；第4要體檢陳年積案，批新北用會貪污的前副市長，還背判十年，凡是他經手的案子都停下來。