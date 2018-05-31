提案撤竹縣全民調 姚江臨：非針對任何人

2018-05-31 17:25 中央社 台北31日電



中國國民黨中常委姚江臨。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影 分享 facebook 中國國民黨中常委姚江臨今天表示，昨天提案撤銷新竹縣長選舉全民調決定人選，並非針對任何人，而是將球丟回中央提名協調小組，有更靈活的提名策略運用，並對成敗負責。

國民黨新竹縣長提名難產，國民黨中央常務委員會昨天通過姚江臨等多名中常委所提臨時動議，撤銷原先新竹縣長選舉全民調決定人選的決議，授權中央提名協調小組研訂策略處理，全民調、徵召與開放參選都是可能選項。

姚江臨下午接受中央社記者訪問表示，「大家都看不下去了」，年底縣市長選舉，國民黨只剩新竹縣未提名，不能因為選情複雜就一直拖；新竹縣是國民黨執政縣市，拖無法解決問題，只是拖垮士氣，逼得中常委不得不出來當壞人。

他說，中央提名協調小組原先希望地方自行整合，但大家都知道有一定難度，中央提名協調小組擁有相當大權力，應該多負點責任。

外界質疑是為卡立委林為洲，姚江臨表示，中央提名協調小組開過3次協調會，第3次協調會的全民調結論，表態參選5人只有3人簽名確認，並非所有人都同意；他所提臨時動議並非針對任何人，而是把球丟回黨中央，授權中央提名協調小組有更靈活的策略運用。

連署臨時動議的中常委江碩平表示，新竹縣是國民黨優勢選區，如果分裂，縣長寶座恐拱手讓人；中常委對於提名擺不平都看不下去，提出臨時動議也是為給黨中央一點壓力，讓黨中央決定提名人選，並負全責。

江碩平說，黨內5人表態參選新竹縣長，最有實力的知名度不高，但沒有實力的卻知名度最高，知名度高不代表支持度就會高；究竟採用何種方式決定人選，黨中央會儘速決定。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選新竹縣長。