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震撼！「道不同不相為謀」呂秀蓮跟民進黨說掰掰

吳育仁廟口開講：跳電是民進黨政府無能

2018-05-30 19:50聯合報 記者卜敏正╱即時報導

國民黨嘉義縣長參選人吳育仁，今天下午參加「愛台灣不斷電青年護台灣」接力路跑時表示，民進黨才說不缺電，今天下午苗栗就爆發今年規模最大停電，7萬戶慘遭影響。痛批民進黨的能源政策荒腔走板，燒媒、油、汽「火力全開」，造成嚴重空氣汙染，空氣中PM2.5細懸浮微粒直接進入人體肺部，傷害人體健康。

國民黨「愛台灣不斷電青年護台灣」接力路跑，今天下午跑到嘉義縣朴子配天宮，吳育仁除陪同青工路跑，也在廟口持手牌抗議民進黨政府，怒斥政府能源政策不切實際，只能以嚴重汙染的火力發電，勉強來支應缺電，造成以PM2.5細懸浮微粒爆增。

他說，PM2.5細懸浮微粒細微粒口鼻毛擋不住，直接吸入肺部，導致肺癌及其他疾病，醫學早有定論，現今呼吸道不適，肺病大增就是警訊，希望政府免費發口罩給人民暫且因應。

吳育仁說，空氣品質監測指標之空品旗原分4級，紅色是警戒，紫爆表示嚴重污染，沒想到環保署悄悄將空污指標上修，將PM2.5濃度70微克／立方公尺為紫爆，一口氣提高到150才算，紫爆跨距大幅消失，這基本就是欺騙。和先前民進黨指控霧霾元兇為「境外汙染」，都是愚民欺民手法。

吳育仁表示，乾淨空氣是基本人權，沒有健康人生是黑白的。而民進黨執政宣稱非核家園，卻偷偷重啟核二機組，都是在騙選票，希望全民用選票自救救人，用選票來教訓民進黨。

國民黨嘉義縣長參選人吳育仁，今天下午參加「愛台灣不斷電青年護台灣」接力路跑，廟口...
國民黨嘉義縣長參選人吳育仁，今天下午參加「愛台灣不斷電青年護台灣」接力路跑，廟口開講怒斥，跳電是民進黨政府無能。圖／吳育仁提供
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國民黨嘉義縣長參選人吳育仁，今天下午參加「愛台灣不斷電青年護台灣」接力路跑，廟口...
國民黨嘉義縣長參選人吳育仁，今天下午參加「愛台灣不斷電青年護台灣」接力路跑，廟口開講怒斥，跳電是民進黨政府無能。圖／吳育仁提供
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民進黨PM2.5吳育仁
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