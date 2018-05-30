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遭指南部柯文哲 黃偉哲：無法接受嚴正抗議

2018-05-30 18:12中央社 台北30日電

民進黨台南市長參選人黃偉哲30日在台北接受電台訪問，談大創門神、台南市長選舉等議...
民進黨台南市長參選人黃偉哲30日在台北接受電台訪問，談大創門神、台南市長選舉等議題。 中央社
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民進黨立委、台南市長參選人黃偉哲今天說，前總統陳水扁有一定程度影響力，只要是綠營參選的選將，都需要阿扁的支持；對於被形容為是「南部柯文哲」，他無法接受，嚴正抗議。

黃偉哲今天接受廣播節目「Pop搶先爆」專訪，主持人黃光芹說，前台聯立委、成功大學教授許忠信，日前宣布台南市長的記者會上，凱達格蘭學校校長金恆煒指黃偉哲對中國的心態和台北市長柯文哲一樣，「貼你一個南部柯文哲標籤」，是否能接受。

黃偉哲說，他真的無法接受，自己並沒有提倡兩岸一家親，只因他的妹妹黃智賢曾說過，「不要做讓祖先蒙羞的事情」，所以被認為這是兩岸一家親，無法接受這樣的邏輯，「嚴正抗議」。

黃偉哲表示，他還是要做自己，希望打一場高格調選戰「君子之爭」；他相信自己政治立場和黃智賢不同的議題，會延續到大選，「一直要檢驗我的血液」，雖然無奈，但他要強調親情無法割捨。

黃光芹說，陳水扁在「勇哥物語」中寫到曾與許忠信見面，也提點許忠信可以加強的地方，並對許忠信的決意參選寄上最大祝福。她問，陳水扁對台南選情是否有這麼大影響力。

黃偉哲表示，陳水扁對選情有一定程度影響力，但「勇哥物語」提到「提點不等於支持，祝福不等於鼓勵」，這就有深意，陳水扁沒有說要支持許忠信，但支不支持都代表一股力量，阿扁的支持「是選將、是綠營的大家都要」。

對於是否特赦陳水扁，黃偉哲說：「我一直是follower（跟隨者），不是一個leader（領導者）」，提出特赦陳水扁，他也不是第一人，但一直都支持，沒有改變過。

目前台南市長參選人有國民黨已提名的高思博，無黨籍參選的許忠信。面對三強鼎立的局面，黃偉哲說滿擔心的，任何人對他而言，都是厲害的對手，他不能貶抑任何對手。行政院長、前台南市長賴清德在2010年以61萬票當選、2014年以71萬票連任，但2018年的環境未必有2010年那麼好，他的票數可能要從60萬往下看。

黃偉哲陳水扁許忠信
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