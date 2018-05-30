黃偉哲支持台灣正名連署 藍營抨：公投綁大選

2018-05-30 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨台南市長參選人黃偉哲上周舉行「2020東京奧運台灣正名」連署活動，國民黨南市議員抨擊民進黨只會口號治國，以假議題公投來綁大選，恐犧牲運動員的參賽權。黃偉哲陣營反擊，國民黨顯然已脫節主流民意許久，若只顧及選舉結果看到黑影就開槍，才是真正浪費社會資源。

國民黨台南市議會黨團書記長盧崑福今與議員洪玉鳳、王家貞、林燕祝、曾培雅、蔡淑惠、李坤煌、林美燕召開記者會指出，公投對象是公部門公共事務，而國際奧委會民間機構報名可公投嗎？當國際奧委會不受理台灣報名時，台灣優秀運動員積年累月努力將成泡影。黃偉哲一起推動耗費社會成本的假公投，是欺騙選民獲得政權。

黨團表示，民進黨擅長口號和社會運動，卻不斷耗盡台灣多年打下的基底，目前民眾最需要的是「安居樂業」，而非一個口號，改名字就能讓市民過得更好嗎？請民進黨政府不如提案修憲改國號，別再消費「台灣」操弄政治議題，掩飾萬物齊漲、百姓生活的痛苦。