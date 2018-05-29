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蘇貞昌與侯友宜先後出席里長餐敘未相遇

2018-05-29 20:39聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌與國民黨參選人侯友宜，晚上先後出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘，蘇貞昌和侯友宜抵達的時間錯開，未相遇。

國民黨參選人侯友宜，晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
國民黨參選人侯友宜，晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
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國民黨參選人侯友宜，晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
國民黨參選人侯友宜，晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
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國民黨參選人侯友宜，晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
國民黨參選人侯友宜，晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚上出席「三峽區里長聯誼會」聯誼餐敘。記者黃義書/攝影
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侯友宜聯誼蘇貞昌
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