新北市府反諷蘇縣府 蘇貞昌：不該混淆問題

2018-05-29 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長朱立倫提出貪汙人數數字，反駁民進黨議員指控市府不清廉，蘇貞昌則表示應該面對問題，不該混淆。

蘇貞昌認為，作為市長，好好領導員工，清廉是最基本條件。監察院在本月初才剛剛延遲糾正新北市府，因為政風督察不力，導致高級主管涉案跳樓身亡，這是多麼慚愧的事。