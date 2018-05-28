初選民調出爐 游淑貞將代表國民黨參選吉安鄉長

2018-05-28 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



國民黨在日前公布花蓮年底13鄉鎮市長選舉提名結果，其中吉安鄉因有3人欲爭取初選，國民黨花蓮縣黨部自本月25日起一連3天晚間的民調作業，於今日公布民調結果，確定由議員游淑貞勝出，在提報提名小組及縣黨部委員會決議後，即可正式提名，代表國民黨參選吉安鄉長。

參加初選的3人分別為縣議員游淑貞、鄉民代表黃志源及太昌村長周明宗。縣黨部表示，這次初選方式由候選人與民調協調小組召開的協調會議共同決議，並依黨中央核定的全民調方式進行，採對比式與互比式混合制，有效樣本數為1068，民調結果由游淑貞勝出，成為準提名人。

縣黨部表示，游淑貞在與他黨、無黨籍參選人的對比中，兩家民調均為35%到36%，民進黨的鄭乾龍大約在9.25%到10.4%、邱展謙則是6.7到8.04%。也可以顯示在對比式民調的部分，游淑貞的支持度是遠勝於民進黨與無黨籍的參選人。

縣黨部主委鄒永宏也對勝出的游淑貞表達恭賀，也慰勉其他2名參選人民調，游淑貞也感謝其他2名參選人在這段時間的相互砥礪。她強調，民調的勝出才是選戰的開始，接下來一定會積極傾聽、整合黨內不同的意見，秉持一貫的服務熱忱，提出利於吉安鄉民的政見，也會用行動來證明絕對不會辜負民眾的支持與託付。