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聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

2018-05-28 00:56聯合報 聯合報系民意調查中心／即時報導

藍綠決戰中台灣，國民黨提名的盧秀燕（左圖）以三成九的支持度領先。林佳龍（右圖）連...
藍綠決戰中台灣，國民黨提名的盧秀燕（左圖）以三成九的支持度領先。林佳龍（右圖）連任面臨挑戰，支持度三成二落後盧秀燕。
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藍綠決戰中台灣，林佳龍連任危機浮現。本報台中市長最新選情調查發現，盧秀燕雖以三成九的支持度領先林佳龍的三成二，不過，三成九選民看好林佳龍連任希望大，僅二成五認為盧秀燕有機會勝選。

年底台中市長選舉，國民黨推派立委盧秀燕挑戰民進黨現任市長林佳龍。調查發現，有五成二選民關心台中市長的選情發展，四成二不感興趣，選舉熱度尚待升溫。

觀察台中市選情現況，如果明天投票，盧秀燕目前獲得三成九市民青睞，三成二擁護林佳龍，雙方差距七個百分點，林佳龍的連任之路面臨考驗；二成九未決定選民的支持意向變化，將成為左右這場選戰勝負的關鍵。

交叉分析發現，盧秀燕較獲女性選民青睞，以三成八支持度領先林佳龍的三成；兩人在男性選民中的差距較少，四成挺盧，三成五擁林。

從年齡差異來看，盧秀燕在40至59歲選民較占具優勢，以五成支持度領先林的二成七；林佳龍則在40歲以下選民中較占上風，以四成支持度超前盧的三成三。

政黨傾向差異方面，盧秀燕獲得八成二藍營支持者力挺，林佳龍則獲得八成綠營支持者青睞，兩人在鞏固政黨基本盤的實力相當；中立選民中則是近半數仍在觀望。

地區差異方面，盧秀燕在合併前的台中市地區獲得四成七選民支持，大幅領先林佳龍的二成八；原台中縣地區兩人旗鼓相當，三成三挺盧，三成五擁林。

對照上次的台中市長選舉，林佳龍目前只獲得六成上次相挺選民繼續支持，二成二改支持盧秀燕。

不過，盧秀燕支持度雖然暫居領先，但從勝選聲勢來看，台中選民多看好林佳龍最後能勝出(三成九)，僅二成五覺得盧秀燕有機會入主台中，三成六無法判斷。

分析顯示，林佳龍支持者中，八成三認為林佳龍連任希望大；盧秀燕支持者中，則僅五成九對盧重返執政有信心，一成九看好林佳龍勝選，二成二無意見。

這次調查於5月25日至26日晚間進行，成功訪問了1004位設籍台中市的成年民眾，另有172人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查以台中市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據台中市成年民眾之性別、年齡及行政區人口結構進行加權。

林佳龍盧秀燕

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